王祖藍談婚前性行為 指會令人懊悔兼滄桑更快

王祖藍與李亞男是圈中有名的基督徒夫妻，祖藍除了忙於幕前工作外，也不忙去佈導，更拍下福音紀錄片《祖藍不阻攔》，透過與年輕人、牧養青年的牧者同工對談，反思基督信仰中的疑問與「阻攔」。最近他再推出第二輯，跟大家探討一下教會內的兩性和家庭關係，首集就以「婚前不能性行為？」作為主題。

與李亞男拍拖到結婚是 神跡 祖藍在節目中先提及自己昔日關係亂七八糟，直至在教會內學習認真開始一段關係，並且是以婚姻為大前題。李亞藍其後分享對祖藍初次見面的印象，及後二人發覺雙方不合就分手，直至3年之後才愛火重燃，他指跟李亞男可以走在一起絕對是一個神跡。

受訪者談婚前性行為令祖藍反應不及 祖藍其後再解釋這個節目名的由來，之後播出今輯節目的受訪者的花絮，他希望可以跟大家一齊探索遇到阻攔，如何令大家朝著幸福婚姻走去。鏡頭一轉見到二人在超市選購食材，再到其中一對夫妻家中作客，並一齊煮飯。從他們身處的地方估計，應該是在加拿大。之後他們就開始就婚前性行為的問題作討論，祖藍指受訪者非常大膽說出自己的過去，「比如說，婚前都有犯過性行為的錯……弟兄姊妹圈入面，有時候也有點忌諱，不太敢說這件事。在跟他們聊天時，就直接在鏡頭面前說，我都有點反應不過來。」

回頭想是一定程度的痛悔 他續指在現今社會大部份都做不到聖潔這件事，「可能他們之前未信主，還未信主的時候，我不能要求你要跟著聖經，你不要抽煙，你不要婚前性行為，那個時候都還沒信。信主之前，有沒有犯過這個，我們真的每個人都有不同經歷，但關鍵是當你信主之後回頭想，這件事情到底是一定程度的痛悔，還是你覺得哇！」 受訪者夫婦表示二人開始拍拖之後，拒絕婚前性行為的想法一致，祖藍認為這是因為人可以在神入面重生。對於現時的人未必可以僅守拒絕婚前性行為這一點，祖藍就借煮飯去比喻，指是亂了次序，要一步步做才可以煮出一道好吃的菜，如果亂了就會令菜不好吃。

會讓一個人滄桑蠻快 其後他又說︰「我教會一個傳道人就跟我說，這種經歷(婚前性行為)會讓一個人滄桑蠻快，好像已經燃燒盡你的青春，這個可能不是聖經入面說，但是人生成長過程中會提前的樣子。」他續指自己當時跟李亞男拍拖也很掙扎，「我記得藝人之家的傳道人跟我說，如果我是岳父岳母，特別我現在是父親，我寧願相信一個很快就衝動的男生，還是你願意為這件事守住忍住，你的堅持、耐力，對自己的控制是不一樣，我相信是哪一個男生。我是有掙扎，我覺得還是要向一個堅持的目標去守住。」 祖藍又稱面對子女成長，自己只能盡能力，像上帝去提醒自己愛的人，去告訴她會有甚麼後果，「如果有一天真的要這樣子，她有自己的路，可能她的後果也要自己承擔。」