熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-30 15:10:05

王祖賢56歲親民合影近況曝光 網民：聶小倩老了依然優雅

分享：
王祖賢56歲親民合影近況曝光 網民：聶小倩老了依然優雅

王祖賢56歲親民合影近況曝光 網民：聶小倩老了依然優雅

王祖賢當年憑電影《倩女幽魂》女鬼聶小倩一角爆紅，更被封為「永遠的小倩」。自從王祖賢2004年息影後就居住於加拿大並專心修佛，但其一舉一動仍備受關注，女神地位依然。日前，56歲的王祖賢被發現於內地及台中多個地方出現，更被網民野生捕獲並上載照片至社交平台，大批網民見到王祖賢嘅近照都紛紛大讚佢保養得宜。

王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方（微博） 王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方（微博） 王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方（微博） 王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方（微博） 王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方（微博）

王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方，一頭烏黑秀髮嘅王祖賢身穿飄逸長裙及孭上名牌袋與僧侶同行，似乎參與跟修佛相關活動；王祖賢亦大方與網民簽名及合照，當中就有網民將照片分享至社交平台，並寫道：「偶遇王祖賢，好有氣質，不去打擾。」更有現場人士留言表示：「個子真的是高，皮膚狀態特別好，頭髮還多」。有鐵粉更加留言指，王祖賢今次主要為加拿大靈巖山寺擴建選購材料，下月初就會返回溫哥華，並非定居內地。

王祖賢於電影《倩女幽魂》與張國榮合作成名。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《芝士火腿》等香港電影。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《賭神》與周潤發、劉德華、吳孟達合作。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《賭神》與周潤發、劉德華、吳孟達合作。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《賭神》與周潤發、劉德華、吳孟達合作。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《大丈夫日記》與 周潤發、葉蒨文、李子雄、吳家麗合作。 王祖賢除了《倩女幽魂》聶小倩一角，還參與了《大丈夫日記》與 周潤發、葉蒨文、李子雄、吳家麗合作。

另外，王祖賢還去了一趟台中，有網民亦將合影上載至社交平台。從照片中看到，王祖賢身穿灰色長袖外套及白色長裙搭配另一款名牌手袋；雖然戴上口罩，但仍難掩美貌，唔少網民都留言大讚佢狀態極好：「即使是最樸素的衣服，搭配最簡單的髮型，還是擋不住超脫的氣質」、「聶小倩老了依然優雅」、「好美，氣質還是和年輕的時候一樣」、「氣質真好」、「全世界都能偶遇她，就不能多我一個嗎」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

王祖賢IG近況

王祖賢近照（王祖賢IG） 王祖賢近照（王祖賢IG） 王祖賢近照（王祖賢IG） 王祖賢近照（王祖賢IG） 王祖賢近照（王祖賢IG） 王祖賢近照（王祖賢IG）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受