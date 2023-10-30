王祖賢56歲親民合影近況曝光 網民：聶小倩老了依然優雅

王祖賢當年憑電影《倩女幽魂》女鬼聶小倩一角爆紅，更被封為「永遠的小倩」。自從王祖賢2004年息影後就居住於加拿大並專心修佛，但其一舉一動仍備受關注，女神地位依然。日前，56歲的王祖賢被發現於內地及台中多個地方出現，更被網民野生捕獲並上載照片至社交平台，大批網民見到王祖賢嘅近照都紛紛大讚佢保養得宜。

王祖賢早前被網民發現現身南京、廈門、湖州及泉州等地方，一頭烏黑秀髮嘅王祖賢身穿飄逸長裙及孭上名牌袋與僧侶同行，似乎參與跟修佛相關活動；王祖賢亦大方與網民簽名及合照，當中就有網民將照片分享至社交平台，並寫道：「偶遇王祖賢，好有氣質，不去打擾。」更有現場人士留言表示：「個子真的是高，皮膚狀態特別好，頭髮還多」。有鐵粉更加留言指，王祖賢今次主要為加拿大靈巖山寺擴建選購材料，下月初就會返回溫哥華，並非定居內地。