王菀之創香港歌手先河 圓夢舉行「沉浸式藝術音樂會」

王菀之現正忙於籌備本月在西九舉行的「沉浸式藝術音樂會」。

出爈金像獎最佳女配角王菀之(Ivana)從電影返回音樂人生，將於5月 18至21日假西九THE BOX 自由空間舉行一個香港歌手前所未有做過的沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，以貫穿3個不同場地的演出和藝術展覽，讓觀眾超近矩離觀賞Ivana的演出，3小時沉浸於Ivana的藝術音樂世界。

棄紅館 寧創新

Ivana首次嘗試這種形式音樂會，這亦是她一直堅持的音樂藝術夢想，「之前做過兩次音樂結集藝行的展覽，今次係第三次的延續。其實今年係團隊希望我再開紅館演唱會，但係我依然想試創新，希望可以將夢想變大d 再變大 d 、所以我揀左做呢個新嘗試「沉浸式藝術音樂會」。」整個音樂會不設劃位，可企可坐，觀眾將體驗到一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出。Ivana續稱，「想透過視覺，影像同音樂，令大家對我的音樂，有另外一個更深入的體驗。應該入場的朋友，因為咁近關係，細心少少，連我衫上面畫嘅真跡，都可以清楚見到。」

來自火星的小團圓

Ivana現挑戰演出曲目中，笑言希望藉歌曲讓大家感受到，她我真的來自火星，「用音樂想同大家來一次小團圓.…….歌單有故事並配合主題，即係你聽完演出，再行出去感受展覽，你又再會有更深一次領悟。依家進行緊，希望到時每一位入場觀眾都會得到感動。」