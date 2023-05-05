王菀之創香港歌手先河 圓夢舉行「沉浸式藝術音樂會」

出爈金像獎最佳女配角王菀之(Ivana)從電影返回音樂人生，將於5月 18至21日假西九THE BOX 自由空間舉行一個香港歌手前所未有做過的沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，以貫穿3個不同場地的演出和藝術展覽，讓觀眾超近矩離觀賞Ivana的演出，3小時沉浸於Ivana的藝術音樂世界。
棄紅館 寧創新
Ivana首次嘗試這種形式音樂會，這亦是她一直堅持的音樂藝術夢想，「之前做過兩次音樂結集藝行的展覽，今次係第三次的延續。其實今年係團隊希望我再開紅館演唱會，但係我依然想試創新，希望可以將夢想變大d 再變大 d 、所以我揀左做呢個新嘗試「沉浸式藝術音樂會」。」整個音樂會不設劃位，可企可坐，觀眾將體驗到一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出。Ivana續稱，「想透過視覺，影像同音樂，令大家對我的音樂，有另外一個更深入的體驗。應該入場的朋友，因為咁近關係，細心少少，連我衫上面畫嘅真跡，都可以清楚見到。」
來自火星的小團圓
Ivana現挑戰演出曲目中，笑言希望藉歌曲讓大家感受到，她我真的來自火星，「用音樂想同大家來一次小團圓.…….歌單有故事並配合主題，即係你聽完演出，再行出去感受展覽，你又再會有更深一次領悟。依家進行緊，希望到時每一位入場觀眾都會得到感動。」
被祝福奪奧斯卡影后
最近ivana忙到連呼吸都幾乎要安排時間，早前飛美國LA演出，別人在機上睡覺，她就不停於機上面翻譯舞台劇劇本，又寫管弦樂章，十萬項工作處理，落機後就馬不停蹄演出，整個旅程，唯一最開心是可以與美國的哥哥相聚，途經Dolby Theatre (奧斯卡頒獎禮舉行地點)打卡。Ivana被祝福像楊紫瓊一樣獲奧斯卡獎，她笑言，「佢地話祝我下次拿到奧斯卡，如果你問我，發夢最想拿到奧斯卡什麼獎？我估可能係最佳電影原創歌曲，奧斯卡女主角女配角呢單野就發夢都暫時唔會發到。」