王菀之孖Serrini合體騷開鑼 互唱對方歌曲火花四閃

王菀之(Ivana)和梁嘉茵(Serrini)展開一連四場「Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演出。今次音樂會為兩人於舞台上的首次合作，整晚製造出無窮無盡化學作用，火花四閃。

演唱會中，Ivana把行走的藝術推向極致，Serini也因為Ivana的化學作用， 突然提升了一個層次，不再只是「陀地」歌姬，或港女代表，樹樹成精之後， 化作超氣質靈魂，兩人每一首歌，每一個畫面，都令觀眾驚嘆，拍掌，歡呼。完場後觀眾不停叫安歌，不肯散去，但兩隻精靈卻沒有再現身。

音樂會以大森林揭開序幕，兩人不時互唱對方歌曲，但由樂總監馮翰銘( Alex Fung)操刀再重新編曲後，都煥然一新，兩位「精靈」一黑一紫於叢林之中亮麗登場，Ivana大膽選用黑色為主調，把黑色原素去到極致，整個人 化作一件「行走的藝術品」，四年沒開過騷，歌迷飢渴已久，一開聲已經震攝全場。兩位「精靈」於叢林之中亮麗登場開場，Ivana穿一件人連帳蓬的大黑裙出現，之後Serrini則化身為一朵紫色小神仙，兩人唱了《靜謐神林》X《天堂有路》，再合唱《小俠》顯示內在小孩的心靈世界， 從已帶引世界已變，爆發最近新推出的合唱作品《誅神的黃昏》，讓歌迷大呼震憾。接住Ivana選唱Serrini的《艷后》，演出過後她表示這是她最喜歡的Serrini作品，連當事人也沒想到她會揀這歌。