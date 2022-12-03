王菀之孖Serrini合體騷開鑼 互唱對方歌曲火花四閃

王菀之(Ivana)和梁嘉茵(Serrini)展開一連四場「Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演出。今次音樂會為兩人於舞台上的首次合作，整晚製造出無窮無盡化學作用，火花四閃。
演唱會中，Ivana把行走的藝術推向極致，Serini也因為Ivana的化學作用， 突然提升了一個層次，不再只是「陀地」歌姬，或港女代表，樹樹成精之後， 化作超氣質靈魂，兩人每一首歌，每一個畫面，都令觀眾驚嘆，拍掌，歡呼。完場後觀眾不停叫安歌，不肯散去，但兩隻精靈卻沒有再現身。
音樂會以大森林揭開序幕，兩人不時互唱對方歌曲，但由樂總監馮翰銘( Alex Fung)操刀再重新編曲後，都煥然一新，兩位「精靈」一黑一紫於叢林之中亮麗登場，Ivana大膽選用黑色為主調，把黑色原素去到極致，整個人 化作一件「行走的藝術品」，四年沒開過騷，歌迷飢渴已久，一開聲已經震攝全場。兩位「精靈」於叢林之中亮麗登場開場，Ivana穿一件人連帳蓬的大黑裙出現，之後Serrini則化身為一朵紫色小神仙，兩人唱了《靜謐神林》X《天堂有路》，再合唱《小俠》顯示內在小孩的心靈世界， 從已帶引世界已變，爆發最近新推出的合唱作品《誅神的黃昏》，讓歌迷大呼震憾。接住Ivana選唱Serrini的《艷后》，演出過後她表示這是她最喜歡的Serrini作品，連當事人也沒想到她會揀這歌。
至於Serrini昨晚獨唱部份，選了《靜靜》、《樹》、《我在流浮山滴眼水 》及Ivana 的《月亮說》及《未日》。Serrini 唱《我在流浮山滴眼水 》時，突然有點感觸 ，地在台上說：「突然諗起一樣嘢 ，我講完，大家用掌聲幫我沖淡回憶佢。今晚有個friend嚟咗，佢tag 我。我突然記得，佢識得一個我寫流浮山呢首歌俾佢嗰個男仔...我覺得自己好似身有屎咁，好感觸。嗰個人已經結咗婚 ，我冇feel 架，我好有feel只係自己寫咗隻歌，為自己作品感動。嗰個記憶唔係傷痛，唔係損失，只係了解到自己幾咁好，人不在歌還在感覺真係好。」
此外，Serrini邊唱《樹仔》邊推着台上的大木馬，唱畢她扮Ivana聲線說話：「我做咗這個騷，我問過Ivana，同你做騷可唔可以講嘢？佢話，你鍾意講咩都得㗎，所以我想話，剛我想做個lonely效果，係拖個白馬王子出來，點知依家變咗拖頭馬。」引得觀眾大笑，接着她又說：「頭先我去咗個好遠嘅地方，燒埋條群先上來，所以咁耐，並唔係因為我最近呢幾日食咗燒味飯，拉唔到條拉鏈㗎！同埋我好明顯都做咗啲cardio。」Serrini回憶初跟Ivana見面，「你話不如一齊整個演唱會，幾十人又得，幾 百人又得，依家幾千幾萬人一齊見證我哋古怪、有趣、多樣、跳脫....今年我係學習同人合作嘅課題。」