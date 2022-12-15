王菀之實踐夢想做獨立歌手 宣布明年5月以兩種形態開音樂會

Ivana表示明年的演出，就像自己細胞分裂一樣，分裂出兩個不同形態的王菀之，目前先公開與香港管弦樂團的合作，這個音樂會，她會由流行音樂唱作人，躍身成為作曲家，音樂會的上半場會由香港管弦樂團負責於音樂會中演奏她人生第一個全管弦樂作品，下半場則與管弦樂團結合，聲演個人的經典音樂歌曲。她說：「這是一個我過去幾年不斷努力實踐的藝術計劃，叫做”the missing something” , 探索生命中有所缺失帶來的反思。 第一章，是The Pink Room Experience，反思標籤文化； 第二章，是分享感恩哲學的裝置藝術展《會唱歌的畫布》。 當時寫了一些管弦樂章，配合裝置藝術，再延續至這次的第三章，以音樂呈現自己的詩作 : 『我不肯定咖啡要配甚麼: 冰島、那個鋼琴，還是你的畫像? 』，好開心第一次親寫的管弦樂章，可以由香港管弦樂團演奏，真係好榮幸。」說到由唱作人升級為作曲家，Ivana謂：「世界上女性作曲家為數不多，我能夠做到成為其中一個，我覺得好開心，能夠親自創作管弦樂章，亦是我從小的夢想，弦樂作品係好難寫，如果真係要同流曲比較，我覺得難好多倍，需要的造詣同複雜情度，超乎想像。我的第一個全管弦樂作品，編織呢個夢想，整過創作過程長達三年多。」至於緊接的另一個音樂會，Ivana表示：「係一個絕對唔同風格，準備顛覆「聲效」體驗的音樂會！依家未可以透露咁多住，遲下先同大家公布。我只可以話，兩個騷都咁正，希望大家唔好錯過。」此外，有報導指Ivana已經離開合作多年的寰亞娛樂，自己做獨立歌手發展，她表示的確已經離開寰亞唱片，大家是和平友好關係下分開，暫時只會做獨立Artist , 望實踐更多夢想，亦未考慮簽任何公司。