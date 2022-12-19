王菀之拍電影搞到周身傷 嬲張敬軒拍片冇就住

王菀之(Ivana)早前被好友張敬軒爆料，指他在拍電影《超神經械劫案下》時，見盡Ivana很多「核突嘢」。Ivana聞言反駁說︰「我唔知佢見到咩核突嘢，我都大開眼界！最難忘拍呢套戲係要不停打，所以成身傷晒。我地好多武打場面，一睇就知雖然有專業人士協助同指導，但係我同張敬軒都唔係呢方面嘅材料，我哋互打時，我打完就成身傷晒，全身好多地方都出現瘀痕，搞成咁，唔係因為佢打得好，而係我有就住佢，但係佢呢就冇……囉。咁辛苦都係希望呢個農曆年，大家可以入場支持港產賀歲片啦。」

期待一齊在機鐵唱歌 Ivana表示很想念怎搭機場快綫去機場的感覺，亦很期待日後乘客用電話嘟QR Code跟住她一齊唱，「如果我去旅行而又搭機場快綫，上車後好興奮咁『嘟』個QR Code，然後開到最大聲咁係到唱，唔知啲乘客會唔會一齊唱，定係叫我唔好嘈呢？哈哈。我依家諗緊，不如搵次叫歌迷會一齊搭呢架主題列車，佢地送我機咪得囉，之後成班人一齊『嘟』個QR Code，跟住一齊唱，你估會點？哈哈，諗起都好玩呀。我真心覺得演唱會可以唱呢首歌，係嚟緊我演唱會嘅主題曲！哈哈。」