王菀之演唱會｜為真情流露與張敬軒斷絕來往不綵排 自爆與叔伯齊健身減逾10磅(有片)

王菀之(Ivana)紀念入行20周年的兩場《合體 – 王菀之演唱會2025》，昨晚(23日)於紅館舉行尾場，Ivana甫開場便叫大家企起身，炒熱全場氣氛，一口氣唱完12首歌才正式跟觀眾打招呼，全程以歌會友。皇上張敬軒再次現身為皇后Ivana擔任嘉賓，有別於頭場面對面合唱《下次愛你》，昨晚兩人背對背合唱，培養情緒時，Ivana已忍不住落淚。唱畢之後，王菀之上前從後抱抱軒仔，一對「靈魂伴侶」深情對望，軒仔為Ivana整理妝容，一切盡在不言中。在觀眾熱情叫喊下encore下，王菀之送上自彈自唱的《把戲》，繼而以《永遠幾遠》為演唱會畫圓滿句號。

王菀之相隔11年再開演唱會，她在完騷受訪時透露，沒想過兩場門票火速爆滿，本來也想加場，但由於連搭台、拆台、採排，只有7日檔期，未能成事，「有諗過日場，但唔知啲人肯唔肯，又驚我把聲未必唱到日夜，但都好完滿，可能有part 2呢。」至於會否又要等11年，才再開第四次個唱，她就回應不容易申請。「今次都申請咗好多次，佢又要逐個月搞，啲手續我又唔識。」

為了答謝觀眾支持，Ivana開騷前努力操肌瘦身，成功減去逾10磅，她自爆教練發現她無法應付健身級操練，轉而安排她降級，「所以我係用「治療級」，隔離係伯伯叔叔同我一齊train，好方便，佢train完嗰條帶，借埋俾我用，因為我膝頭唔夠力。」後期她漸漸進步，才再安排重回健身級受訓。她沾沾表示肌肉比例增加了，有意繼續操練。不過，轉頭問她慶功吃甚麼時，立即笑到眯眯眼，除了入後台有雞蛋仔，還有豐富自助餐，食物款式由她自選，包括雞翼、腸仔、豉油炒粉等，全部都開騷前禁食的美食，問她豈不會體重反彈？她笑言，「反彈得快過賣飛！」

抱抱軒仔：佢瘦我好多

這次跟軒仔合體演出前一個月，刻意保持距離，不見面、不聯絡、不綵排，在後台亦避開對方不傾偈。務求在台上呈現兩人相識20年的最真實情感，「過去20年大家為夢想努力，生活中好多困難要克服，但都會互相支持。我對佢、樂迷好有信心，大家都知我哋做緊咩。」為了保持新鮮感，尾場由台上對望改為背對背合唱，問到哪一晚較感觸時，Ivana就選背對背，有一種不用看到對方也感安心的信任，果然是「靈魂伴侶」。談到抱抱軒仔的感覺時，她笑言，「佢瘦我好多！」當得知對方在台上沒有流淚時，她笑指軒仔眼淚在心裡流，很擔心他返回後台會喊暈。

至於張敬軒指她帶病開騷，咳到唱不歌，Ivana就大派定心丸，自言沒這麼嚴重，只是轉天氣，氣管敏感不適。