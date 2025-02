王菀之演唱會｜Ivana為藝術夢奮戰20年 與張敬軒合體喊住對唱《下次愛你》 （附歌單）

王菀之演唱會歌單

1) 好時辰

2) 水百合

3) 波點女王

4) 畫意

5) 我來自火星

6) 開龍雀

7) 粒糖有毒

8) 該死的快樂

9) 沉默的士高

10) 面斥不雅

11) 詩情

12) 離遊記

13) Love has it all

14) 哥歌

15) 如一

16) 小團圓

17) 突然一生人

18) 安妮法蘭克Prelude

19) shattered

20) 諸神的黃昏

21) 末日

22) 忘記有時

23) 迷失藝術

24 安妮法蘭克Prelude 25The Pink Room

26) 我真的受傷了

27一秒感動

28) 巴黎沒有摩天輪

29) 大笨鐘

30) 下次愛你 (with 張敬軒)

31) 我們曾經白頭到老

32) 狠愛狠愛你

33) 小俠

Encore : 面俱