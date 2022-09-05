王菀之演舞台劇獲汪明荃陳慧琳大讚 身兼三職激瘦十幾磅

王菀之(Ivana)身兼監製、翻譯劇本和女主角三職的舞台劇《PROOF》，昨晚(4日)尾場圓滿結束，14場演出口碑載道， Ivana大為感動，「我覺得整個團隊都做出100分呀，大家都好享受舞台上每一刻。我真心好多謝陳淑儀，陳康，吳鳳鳴，佢地教咗我好多，同佢地做戲係一種享受！」為感激導演司徒慧焯和整個團隊都百份百投入，她特地於完騷當日訂食物作小慶祝。
不捨角色
今次開14場仍是一票難求，很多觀眾都問會否重演，Ivana表示認真考慮中，「真係唔知，工作上面好多安排，自己又多心，如果再做又想試其他角色，呢一刻真係答唔到呀……」每日穿過虎道門化身劇中演天才數學家的女兒Catherine，如今終於告別角色，問她感到不捨嗎，她坦言，「最初係答:『冇』。 因為每日咁演呢個角色，已經到咗自己嘅精神極限，我唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離Catherine的世界。 但係又唔知從何時開始，Catherine住進了我心裡，個腦隨時都會響起舞台劇的音樂，個心好重，好深刻好難忘，原來我都係會唔捨得。」
笑言體重「聽日」反彈
今次舞台劇演出獲不少前輩好友支持，包括汪明荃、許鞍華、毛舜筠、陳慧琳等，問她哪位嘉賓讓她最感壓力？她答道：「今晚，因為老公嚟咗睇……佢係到就有少少壓力。佢剩係睇尾場…….佢話撐closing。(老公睇完有咩評語？ )冇呀，佢從來唔會俾咩意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我囉。嗯...一路以來佢都支持咗我好多。」剛完成14 場演出，Ivana足足瘦了十幾磅，她爆料指：「大家已經開左個盤啦，睇下我幾耐會反彈肥番，有人話幾日，有人話七日，我自己話「聽日」哈哈哈…….做完我會放假兩日先啦，休息完就歸隊《飯氣攻心》啦，另外自己我重有音樂上面計劃同其他工作，都一路會忙落去。」
感激老公支持
這次舞台劇，不少圈中前輩好友也有來支持，繼有:謝安琪、吳君如、陳可辛、Serrini、伍詠薇、張繼聰、鄭中基，方力申、潘燦良、蘇玉華、謝君豪等等，問到Ivana，那一晚來看的嘉賓讓她最大壓力？Ivana想了想答，「今晚，因為今晚老公嚟咗睇...哈。佢係到就有少少壓力。佢剩係睇尾場...佢話撐closing。(老公睇完有咩評語？ )冇呀，佢從來唔會俾咩意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我囉。嗯……一路以來佢都支持咗我好多。」