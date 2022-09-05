王菀之演舞台劇獲汪明荃陳慧琳大讚 身兼三職激瘦十幾磅

王菀之(Ivana)身兼監製、翻譯劇本和女主角三職的舞台劇《PROOF》，昨晚(4日)尾場圓滿結束，14場演出口碑載道， Ivana大為感動，「我覺得整個團隊都做出100分呀，大家都好享受舞台上每一刻。我真心好多謝陳淑儀，陳康，吳鳳鳴，佢地教咗我好多，同佢地做戲係一種享受！」為感激導演司徒慧焯和整個團隊都百份百投入，她特地於完騷當日訂食物作小慶祝。

不捨角色

今次開14場仍是一票難求，很多觀眾都問會否重演，Ivana表示認真考慮中，「真係唔知，工作上面好多安排，自己又多心，如果再做又想試其他角色，呢一刻真係答唔到呀……」每日穿過虎道門化身劇中演天才數學家的女兒Catherine，如今終於告別角色，問她感到不捨嗎，她坦言，「最初係答:『冇』。 因為每日咁演呢個角色，已經到咗自己嘅精神極限，我唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離Catherine的世界。 但係又唔知從何時開始，Catherine住進了我心裡，個腦隨時都會響起舞台劇的音樂，個心好重，好深刻好難忘，原來我都係會唔捨得。」