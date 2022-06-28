王菀之為父母開古典音樂會圓滿結束 一腳踢身兼六職捱到瘦

王菀之（Ivana）參演電影《飯戲攻心》將於中秋檔上映，同片主題曲《狠愛狠愛你》今日公開MV，而Ivana主辦的一連五場「天使聲樂團古典音樂會」亦圓滿結束。是次音樂會於西九文化藝術公園自由空間The Box舉行，大獲成功及贏得口碑，連《飯戲攻心》導演陳詠燊都在網上發長文，大讚Ivana冒險搞一場就算賣到爆場都只能打個和的音樂會，好讓本地樂迷接觸到高質素的古典音樂。

舞台劇緊接8月公演

Ivana今次身兼投資、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏、音樂總監共六職，她瞓身為父母及香港一班前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會，一人要處理不同事務，壓力非常之大，曾經多個晚上通宵寫譜及做籌備工作，冇瞓過好覺，老公都擔心她捱壞身體。籌備期間也經過困難重重，因為想嘗試做一些更大製作，膽粗粗去伸請某些資助，結果失敗，又試過親自去找客戶贊助，而得到疫情轉好，大家已經投資去其他流行音樂演出，但沒想到天父又派來很多其他不同各路英雄去幫忙，加上今次音樂會亦場場爆滿，令她相當感恩，她坦言：「我唔知點去形容我今次夢想成真嘅感受，只可以講感恩再感恩。自細喺古典音樂家庭下長大，我雖然係一個流行音樂唱作歌手，但係我始終冇忘記我嘅根，趁父母和天使聲樂團每一位聲樂家依然熱誠如火、精神奕奕，我又抱着推廣古典音樂嘅心願，所以無論如何都要做好呢個音樂會，為古典音樂出一分力。完成音樂會，見到好多有來睇的朋友網上寫比我嘅留言，話冇諗過古典音樂咁好聽，仲想再聽，有啲朋友話俾我哋感動到想去學樂器、學聲樂，我就再一次感動到眼濕濕。」

另外，Ivana又話今次因太辛苦而瘦了少少，笑言是「賺多咗」；同時，Ivana正為自己8月底的舞台劇《Proof 求證》而忙碌，今次共演14場，除演出之外，亦身兼主辦、監制、編劇四職，之前早鳥優先訂飛已經爆滿，門票於後日（30日）將正式公開發售。