熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-13 09:19:28

王菀之為舞台劇《Skylight 天色》身兼三職 與謝君豪搞「黃昏戀」細咗一個碼(有片)

分享：
王菀之、謝君豪和梁仲恆合演舞台劇《Skylight 天色》。

王菀之、謝君豪和梁仲恆合演舞台劇《Skylight 天色》。

王菀之(Ivana)近年積極發展舞台劇演出，除了幕前演出，最近她更兼任監製和翻譯，改編著名劇作家David Hare的《Skylight》為舞台劇《Skylight 天色》，找來謝君豪及梁仲恆合演。此劇本於2016年曾改編為黃子華與陳法拉主演的《前度》，Ivana不擔心外界會比較，因為今次由她親自翻譯，對白截然不同，她亦打算邀請子華到場觀看，交流意見。謝君豪則表示，Ivana是女兒的偶像，將會特地從英國回港看他們演出。

王菀之、謝君豪和梁仲恆合演舞台劇《Skylight 天色》。 Ivana為舞台劇《Skylight 天色》身兼監製、翻譯及演員三職。

Ivana從演以來最難作品

Skylight 天色》將在1228日至17日期間，於香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院公映14場。Ivana表示現正如火如茶地排練，「排到整個人都好繃緊，開始瞓唔到覺。」她在劇中演數學老師，與餐廳老闆謝君豪舊情復熾，由於其角色聰明兼轉數快，加上感情膨湃，令她的壓力很大增。Ivana演技備受肯定，初次兼任監製、翻譯及演員三職，哪一職最辛苦？Ivana直言覺得還是做演員遠比監製和翻譯辛苦，「因為要花好多時間去準備，有海量嘅台詞要準備，頭先先同豪哥傾完，對我自己嚟講，呢個係我做過以嚟難道最高、挑戰性最大嘅劇本。」

謝君豪指《Skylight 天色》的對白很多，要練到300%熟。 梁仲恆在《Skylight 天色》演王菀之和謝君豪合作，自言從旁跟兩位學習。 王菀之自言排練《Skylight 天色》舞台劇辛苦，瘦了一個碼。

謝君豪要練到300%

集金馬影帝、舞台劇帝及香港演藝學院頒授榮譽院士於一身的謝君豪，亦認為今次是舞台劇生涯的高難度挑戰，「我都做咗唔少舞台劇，今次應該係最多對白嘅一次。」他自言要不斷背對白，連化妝都要繼續背，「至今大概已記熟八成，但我目標應該係300%熟先可以上台，如果唔係搞唔掂。」梁仲恆則演謝君豪兒子，他自言戲分不多，通常從旁跟兩位學習，Ivava立即扮嬲說：「你講咩呀？三個人㗎！」梁仲恆是謝君豪演藝學院戲劇學院的師弟，兩人已非首次合作，他大讚大師兄君豪沒架子，「佢係好好、非常搞笑嘅人。有豪哥喺度嘅地方就有趣。」

否認搞忘年戀

謝君豪與Ivana實際年齡相差16歲，有指兩人搞忘年戀，君豪哥笑問：「係咩？」Ivana說：「又未去到忘年嘅……」君豪哥就形容為「黃昏戀」問到兩人有否親熱鏡頭， Ivana大賣關子，但就劇透：「我需要減少少肥，唔可以用咁多衫遮住。」問Ivana減了幾多磅，她一臉尷尬：「咁尷尬嘅？講磅數就冇意思啦，一個碼囉，由加加大碼變加大碼！」君豪哥即不停讚她：「有辦你睇啦，瘦咗好多，成個人削晒……我叫佢食多啲嘢，佢好鍾意食嘢，食極都唔肥嗰度好嘢。」Ivana 笑指自己不用減肥，她補充說，「其實因為生活充實，排戲講句台詞都會流汗，唔會肥。」梁仲恆亦幫口說：「睇住佢一日瘦過一日，佢弱不禁風呀。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受