王菀之為舞台劇《Skylight 天色》身兼三職 與謝君豪搞「黃昏戀」細咗一個碼(有片)

王菀之(Ivana)近年積極發展舞台劇演出，除了幕前演出，最近她更兼任監製和翻譯，改編著名劇作家David Hare的《Skylight》為舞台劇《Skylight 天色》，找來謝君豪及梁仲恆合演。此劇本於2016年曾改編為黃子華與陳法拉主演的《前度》，Ivana不擔心外界會比較，因為今次由她親自翻譯，對白截然不同，她亦打算邀請子華到場觀看，交流意見。謝君豪則表示，Ivana是女兒的偶像，將會特地從英國回港看他們演出。

Ivana從演以來最難作品 《Skylight 天色》將在12月28日至1月7日期間，於香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院公映14場。Ivana表示現正如火如茶地排練，「排到整個人都好繃緊，開始瞓唔到覺。」她在劇中演數學老師，與餐廳老闆謝君豪舊情復熾，由於其角色聰明兼轉數快，加上感情膨湃，令她的壓力很大增。Ivana演技備受肯定，初次兼任監製、翻譯及演員三職，哪一職最辛苦？Ivana直言覺得還是做演員遠比監製和翻譯辛苦，「因為要花好多時間去準備，有海量嘅台詞要準備，頭先先同豪哥傾完，對我自己嚟講，呢個係我做過以嚟難道最高、挑戰性最大嘅劇本。」

謝君豪要練到 300% 熟 集金馬影帝、舞台劇帝及香港演藝學院頒授榮譽院士於一身的謝君豪，亦認為今次是舞台劇生涯的高難度挑戰，「我都做咗唔少舞台劇，今次應該係最多對白嘅一次。」他自言要不斷背對白，連化妝都要繼續背，「至今大概已記熟八成，但我目標應該係300%熟先可以上台，如果唔係搞唔掂。」梁仲恆則演謝君豪兒子，他自言戲分不多，通常從旁跟兩位學習，Ivava立即扮嬲說：「你講咩呀？三個人㗎！」梁仲恆是謝君豪演藝學院戲劇學院的師弟，兩人已非首次合作，他大讚大師兄君豪沒架子，「佢係好好、非常搞笑嘅人。有豪哥喺度嘅地方就有趣。」