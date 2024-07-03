王菀之為西九藝術音樂會赴日拍攝 呼籲觀眾穿黑白粉紅薄荷綠進場

王菀之(Ivana)將於7月5至7日及7月10至14日假西九文化區自由空間大盒舉行「The Heart Canvas」藝術展音樂會，最近她剛從日本為音樂會錄制影像返港，開始正式投入音樂綵排。Ivana去年以藝術結合音樂演出的粉紅畫布藝術展音樂會非常成功，歌迷一再期待，於是今年再舉辦「The Heart Canvas」藝術展音樂會。今年Ivana更邀請最強的樂手一起合作，現場樂隊與巨形舞台結合，將帶領觀眾遊歷廣闊領域，讓音樂抵達心靈最柔軟角落，讓大家得到更大共震及共鳴。
整個音樂會，Ivana又再一人化身十個崗位，主辦、監制、音樂總監、編曲，剪片、表演，她表示：「所以好忙，忙到連呼吸都要提自己。呢次表演，大部分歌曲重新編曲，昨日第一次綵排，好開心感覺真係好震撼，要用型！準！狠！好聽！技術好勁嚟形容！我自己都被震憾到。哈哈。相信歌迷會好鐘意。」
談到舞台上設計，Ivana表示：「今次係一個T字形式的舞台，一直伸延整個大盒，所以分企位同坐位，亦希望有Dress Code，黑、白、粉紅同薄荷綠都可以。因為企位觀眾，將會同我一樣，被巨形屏幕包圍，會成為表演的一部份，企位觀眾將會感受到台上表演者的感覺，咁當然我都明，放工趕來又帶衫換可能好麻煩，純粹俾dress code大家選擇。」提到早前特別為音樂會去日本拍攝的畫面，Ivana指今次去了日本街頭及一個好靚的公園拍攝。因為拍攝數日均天氣很好、好曬，結果她曬黑了好幾度，並稱：「音樂會近距離企位觀眾，應該會發現到，我右邊黑過左邊添。哈哈。而今年一樣係有VIP商品購物區，有好多限量產品啦，大家又一次可以飲住咖啡，或者酒精飲品，一齊進入音樂會享受。」