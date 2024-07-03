王菀之為西九藝術音樂會赴日拍攝 呼籲觀眾穿黑白粉紅薄荷綠進場

王菀之(Ivana)將於7月5至7日及7月10至14日假西九文化區自由空間大盒舉行「The Heart Canvas」藝術展音樂會，最近她剛從日本為音樂會錄制影像返港，開始正式投入音樂綵排。Ivana去年以藝術結合音樂演出的粉紅畫布藝術展音樂會非常成功，歌迷一再期待，於是今年再舉辦「The Heart Canvas」藝術展音樂會。今年Ivana更邀請最強的樂手一起合作，現場樂隊與巨形舞台結合，將帶領觀眾遊歷廣闊領域，讓音樂抵達心靈最柔軟角落，讓大家得到更大共震及共鳴。

整個音樂會，Ivana又再一人化身十個崗位，主辦、監制、音樂總監、編曲，剪片、表演，她表示：「所以好忙，忙到連呼吸都要提自己。呢次表演，大部分歌曲重新編曲，昨日第一次綵排，好開心感覺真係好震撼，要用型！準！狠！好聽！技術好勁嚟形容！我自己都被震憾到。哈哈。相信歌迷會好鐘意。」