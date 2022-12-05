王菀之笑言條腰好幼：只要上下面好大 Serrini自爆食多咗：條裙拉唔到拉鍊 (有片)

Ivana和 Serrini合作開騷，被形容為年度佳作之一，CLS咁好睇。

王菀之(Ivana)聯乘梁嘉茵(Serrini)一連4場《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》於昨晚(5日)圓滿結束。除了獲團中好友林家謙、柳應廷(Jer)、COLLAR成員Day和Candy、​​魏浚笙、陳蕾、洪嘉豪、黃耀明、湯令山和女友Moon等捧場，兩人的家人也有現身支持。Ivana的媽媽拍了一條爸爸睇騷跳舞的影片，「好感動，好開心見到爸爸活潑投入的一面，好多謝媽咪紀錄低比佢睇。」而Serrini則有點酸溜溜：「我父母呢，係同人唔同命，我未唱完佢哋已走先，話唔想咁迫，唔似Ivana親人入晒來影相。」兩人在完騷後分享感受，對於外間大讚這個騷是年度最佳之作，問到會否移師紅館再合作，兩人異口同聲表示期望再合作，Serrini笑言要先休息，Ivana補充說：「係咪年度最佳真係唔敢講，再玩就可能係其他新嘢。」

Serrini多謝Ivana令她回復溫柔本性 事先張揚要「watch my mouth」的Serrini，一出場就發表失物宣言，「我唔見咗條頸鍊？圓形嘅……呢幾日喺個場度碌來碌去，剛剛先發現唔見咗。不過到我呢個歲數，是但有人出來話送多條俾我，我都會話yes。今晚送鍊嗰個都有來，就聖誕喇！你可以送條新㗎喇！」每晚都妙語連珠的Serrini笑言，擔心無聊話題嚇壞「藝術型」的Ivana，「我同佢兩個都冇行埋一齊唱，係因為我著到唱K小魚仙咁，行過去似襲擊露營人士。所以我哋分開，你咪以為我哋不和。」引來全場哄笑。Serrini多謝Ivana令她回復溫柔本性，「平時大家覺得我講嘢大聲又嘈，其實係錯，溫柔先係真我，所以要聽《網絡安全隱患》，留番真美的房間，唔係今次，我即將會推出一隻好溫柔的國語專輯。」

Ivana因Serrini學懂說話的勇氣 以歌聲震攝人心的Ivana，昨晚唱完《The Pink Song》後，終於開金口，「我想話，我係講嘢嘅……」Ivana表示從Serrini身上學會了說話的勇氣，即場奉上「青黃紅綠椒的笑話」，「其實因為我好鍾意笑，但係又因為我好鍾意個騷啲造形，好靚，好有型，我一笑對眼係會唔見咗……所以靜咗。既然大家都打開心扉，我想分享下，呢幾日我彈琴嗰陣，啲人讚我唔係淨係話彈琴好聽 ，係話隻手好瘦，真係好瘦。點解？其實個個都得㗎，只要上面同下面都好大！成個世界講緊係平行同比例，例如你想條腰好幼，都係要上下面好大。」引爆全場歡呼。在唱《迷失藝術》之前，Ivana認真表示：「好開心今次同Serrini合作，作為一個創作人，能夠同人分享到自己作品，係一件好幸福事，每個人都有自己嘅故事，生活面對不同嘅困難同挑戰，希望我嘅音樂作品可以喺大家憂傷時，減輕大家嘅痛苦，係大家開心時，又可以有啲歌係聽咗之後更開心。」