王菀之聲演「機鐵仔」 改編《眼睛想旅行》唱好機場快綫

王菀之(Ivana)為機場快綫聲演機鐵仔，更會唱出改編自《眼睛想旅行》的歌曲《飛得去旅行》，將於本月28日起在 MTR YouTube 頻道推出。

Ivana以熟悉又親切的聲音錄製不同車站廣播，包括 : 「以下係機場快綫嘅廣播，眼睛想旅行咗咁耐，終於飛得喇！我機鐵仔同我王菀之，陪你興奮出發，祝各位旅途愉快！」對於今次跟機場快綫合作，Ivana表示十分開心：「好開心佢地邀請我聲演機鐵仔，我覺得機鐵仔好得意呀，我同佢一樣圓碌碌，隻眼又係得一點，佢同我好似樣，哈哈。」Ivana亦演繹《飛得去旅行》，歌詞搞鬼得意，Ivana就表示：「隻歌嘅歌詞改篇後，令人有好多去旅行嘅幻想，錄音時一路唱嗰陣，我都唱得好開心，黎明呢首《眼睛想旅行》咁經典，我好榮幸可以唱多個改篇版，希望能夠成為大家日後去旅行，每次執行李都會諗起嘅歌啦。」三年沒有外遊，Ivana坦言跟大家一樣想飛，掛住日本、掛住冰島、掛住好多地方，所以她錄音時唱到「嚟緊飛東京，食壽司天婦蝦，每日行街睇新衫，買到喼都爆埋....」個心已經飛到東京，錄完音之後還即刻獎勵自己，去食了天婦羅炸蝦。講到幾時放假去旅行，Ivana坦言手頭上還有不少工作，更說：「依家最快都要等12月頭 《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 》個騷完咗先可以諗。無論係點，2023年頭都會飛啦，因為我要去美國工作同演出。之後希望可以走多轉東京，我三年冇去啦，已經諗好晒去邊，哈哈。」Ivana又話去機場多數都選擇搭機場快綫，機場快綫亦因為今次合作，會免費贊助她日後搭機場快綫，令她十分開心。