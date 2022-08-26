王菀之舞台劇首場演出獲謝安琪留言激讚 老公Eric唔知有親熱場口

王菀之(Ivana) 主演的舞台劇《Proof 求證》 一連14場演出，昨晚於演藝學院展開，Ivana今次釋演的天才數學家女兒之角色，演出獲不少網民激讚，好友謝安琪看完後亦留言大讚Ivana叻女。

身兼監製，翻譯劇本，女主角三職的Ivana壓力更大，她坦言：「真係未試過經歷咁多考驗，今次劇裡面要Proof 什麼是愛。意想不到劇外也proof了信任及愛。首先我要多謝同我一齊演出三位演員 : 陳淑儀、吳鳳鳴、陳康，以及台前幕後所有工作人員，八號風之後，第二日一落波大家二話不說就返齊演藝學院總採排，毫無怨言上下一心，作為監制，我真心求証到隊團好有愛。」第一場演出大成功，說到有觀眾留言大讚Ivana演出水準101分，Ivana說自己太累，未去看留言及分享自己演出感受，「因為這個劇演完會有一種餘韻係個腦裡面，個人冇咁快醒返現實...好多謝余迪偉，小儀，謝安琪等等好朋友昨晚來支持我，佢哋都有同我講好好，但係我應該係冇快興奮到，除非有盒飯係我面前.哈哈。」她又感激整個團隊的努力及多位圈中好友前輩的鼓勵和支持，如林家棟、任賢齊、吳君如、張敬軒等，雖然未有時間來欣賞，但亦收到了他們的心意。

問到劇中演繹男朋友的陳康，今次跟Ivana有親熱戲，兩人會不會因為觀眾距離太近而尷尬？陳康即答，「唔會啦！演員來嘛！我哋好專業！反而覺得演來更刺激！」問到Ivana 老公Eric睇咗未？Ivana笑答:「未呀，你地唔好爆劇情啦....(佢幾時睇) 唔知呀....(你有冇話佢知有親熱戲？)哎也，唔知呀，唔知 …….」