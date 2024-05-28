王菀之裝置藝術音樂會加料添食 7月假西九「大盒」演出8場

王菀之（Ivana）今年又再準備於西九舉行裝置藝術音樂會，是次音樂會命名為《The Heart Canvas Exhibition Concert》，場地定於西九文化區自由空間「大盒」劇場，於7月5日至7日、7月10至14日，共演出8場，門票將於明日(29日)公開發售。
Ivana近年專注藝術創作，去年舉辦裝置藝術音樂會，獨特構思獲得樂迷極大迴響，進場觀眾都被這種形式的音樂會震攝，大讚感受及體會非同凡響，今次《The Heart Canvas Exhibition Concert》，像去年的粉紅畫布──藝術展音樂會一樣，亦會由Ivana親自製作，於大盒劇場內透過藝術裝置，加上音樂，呈獻最佳的視聽效果跟樂迷分享，歌迷可以於超近距離，享受Ivana型格的音樂作品。
對於去年演出獲得一致好評，Ivana感謝大家的喜愛，而今次就跟去年有所分別，Ivana表示 : 「上年我哋玩音效，今年更搵咗一班好好嘅音樂人同我一齊演出，現場有live樂隊，諗起都覺得興奮，應該係會帶俾大家更震憾的音樂感受。而演出項目上，我會唱少演出的作品同埋一些從未公開演出過的作品，送驚喜俾歌迷。」
《The Heart Canvas Exhibition Concert》
場地：The Box , Freespace, West Kowloon 西九文化區自由空間大盒劇場
日期及時間：
July 5th (Fri) - 8:15pm
July 6th (Sat) - 8:15pm
July 7th (Sun) - 8:15pm
July 10th (Wed) - 8:15pm
July 11th (Thur) - 8:15pm
July 12th (Fri) - 8:15pm
July 13th (Sat) - 8:15pm
July 14th (Sun) - 8:15pm
票價：HK$1,080企位/ HK$880坐位（Ticketing 需收取每張門票HK$80手續費）
購票：from May 29th (Wed) 10am 西九文化區網站