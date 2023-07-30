王菀之隨海浪唱出美聲 陳明憙以音樂洗滌心靈

香港旅遊發展局(旅發局)舉辦的《樂聚維港嘉年華》，帶給市民及旅客免費的街頭表演、極限運動表演及維港水上音樂會等娛樂節目。昨晚嘉年華以「廣東流行匯」為題，邀請了唱作人王菀之(Ivana)、唱作人兼音頻治療師陳明憙(Jocelyn)表演。兩位文青女聲的表演，讓現場觀眾在夏夜晚風中感受到治癒的力量。

Ivana 經典+新歌同時獻上 演了4首曲風迥異歌曲的Ivana，先唱出經典金曲《如一》、國語歌《學會》、快歌《波點女皇》及新歌《Shattered》，盡展音樂才華。Ivana曾在不同場地演出，這次在特別搭建的水上舞台上表演，她稱新鮮感十足。Ivana說：「第一次在水上舞台演出相當有趣，海浪隨著歌曲的節拍流動，加上維港美妙絕倫的夜景，就像《如一》歌詞所描繪一樣，『星星的光輝如常地燦爛』，希望我的歌曲能為大家帶來力量。」