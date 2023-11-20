王菀之 黃偉文合璧新歌《我的世界地圖》 推魏浚笙上樂壇一線

擁有「最受歡迎男新人」、「最勤力新人」、「最動聽歌聲男新人」等稱號的魏浚笙(Jeffrey)，繼《第一個迷》、《遺忘了初心的我們》及《失約巴黎》後，明日推出年度壓軸新歌《我的世界地圖》。

Ivana 度身訂造輕快曲風

Jeffrey今次挑戰輕快曲風，更邀來唱得的王菀之(Ivana)作曲，繼續由黃偉文(Wyman)填詞，Jeffrey說：「我跟Ivana前輩除了合作過《超神經械劫案下》外， 還合作了兩套未上映的電影，包括《飯戲攻心2》。私下除請教她演戲心得，也會交流音樂想法，當她得知我正苦惱做一首怎樣的新歌時，即義不容辭，一口答應為我作曲，更為我度身訂造不一樣輕快曲風，真的感謝Ivana『加持』。」Ivana除獻出「親生仔」作為Jeffrey「年度壓軸」助力外，又在社交網站轉發喜訊，並寫道：「寫歌嚟講，我好揀擇！你？好！」