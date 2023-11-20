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娛樂
2023-11-20 16:43:57

王菀之 黃偉文合璧新歌《我的世界地圖》 推魏浚笙上樂壇一線

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Jeffrey明天公開獻唱年度壓軸新歌《我的世界地圖》。

擁有「最受歡迎男新人」、「最勤力新人」、「最動聽歌聲男新人」等稱號浚笙(Jeffrey)，繼《第一個迷》、《遺忘了初心的我們》及《失約巴黎》後，明日推出年度壓軸新歌《我的世界地圖》。

 

Ivana度身訂造輕快曲風

Jeffrey今次挑戰輕快曲風，更邀來唱得的王菀之(Ivana)作曲繼續由黃偉文(Wyman)填詞，Jeffrey說：「我跟Ivana前輩除了合作《超神經械劫案下》外， 還合作了兩套未上映的電影，包括《飯戲攻心2》私下除請教她演戲心得，也會交流音樂想法，當她得知我正苦惱做一首怎樣的新歌時，即義不容辭，一口答應為我作曲，更為我度身訂造不一樣輕快曲風，真的感謝Ivana『加持』。」Ivana除獻出「親生仔」作為Jeffrey「年度壓軸」助力外，又在社交網站轉發喜訊，並寫道：「寫歌嚟講，我好揀擇！你？好！」

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1年之內，4度為Jeffrey填詞，Wyman都算鍚呢個仔。

四度與Wyman合作

而四度合作的Wyman，同樣在社交網站為Jeffrey宣傳新歌，Wyman寫道：「真心愛錫嘅小朋友。因為保育佢，就好似保育世界上最後一棵真誠。」並hastag「新人年全程護送」、「願你赤子之心永遠未腐壞」、「咪睇個cover個樣好似有啲兇神惡煞」、「對我嚟講個曲風其實仲有啲可愛𠻹」、「而且歌詞有彩蛋哈哈哈。」可見Jeffrey深得前輩們愛惜，令他滿懷感激！

Jeffrey希望透過度壓軸新歌大家帶來正力量，他大抛金句：「正如我們小時看童話，領悟到的處世之道，長大後也許截然不同，所以新歌希望透過輕快曲風，鼓勵大家矢志向前勇敢去做一些瘋狂的決定，而只要肯努力堅持走下去的話，總會走出屬於自己的世界，共勉之！」

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Ivana為Jeffrey度身訂造不一樣輕快曲風。

Jeffrey預告將於明天下午5時半，出席一城開幕25周年「Walk with Me」聖誕藝術企揭幕禮，更首度現場獻唱新歌《我的世界地圖》，為又一城慶祝25歲生日的同時，提早為「咖啡豆」送上聖誕禮物，這位優質偶像認真Sweet。

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