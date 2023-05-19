王菀之Chill住飲啤酒開音槳會 與觀眾近距離接觸

王菀之(Ivana)「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」，昨晚(18日)於西九自由空間展開一連六場演出，不單是觀眾第一次感受這種沉浸式藝術演出，Ivana自己也是首次拿著手工啤在台上唱歌，與觀眾一齊飲杯，現場氣氛又Chill又歡樂。而且為了觀眾體驗良好及舒適，Ivana限定人數入場位觀眾，如此沉浸式欣賞音樂會，既舒適又不太擠擁，在香港流行樂壇，可算是史無前例。

反思 標籤文化 音樂會有擴大版的標籤藝術展示，樓下鏡的裝置藝術，可以把每一位觀眾幻化為神奇俠及不造形，透過反映另一個不為你知的你，由AI技術識別出來的你，從而引領觀眾思考。樓上有以霓虹光管藝術裝置的光影展示，睇完後光影閃動後，殘留每個觀眾眼中的影像，彰顯著標籤文化每日強印於我們腦中，影響著我們的生活及思想，人不應該被定義。 而場內則展示多幅Ivana 的畫作及影像 ，包括以動畫展現的「肥波兔」畫作，非常可愛生動，觀眾於展覽會場上可以飲咖啡、飲啤酒，及嘗試薰衣草及玫瑰花cocktail，非常自由及 CHILL。

親手繪畫服裝 Ivana的演出分上下兩部份，每次演出，大會都會有廣播召集觀眾進入black box ，第一部份以感恩為題，選唱了《Love Has It All》、《⼩俠》、《突然⼀⽣⼈》、新歌《Shattered》、《如⼀》等，跟觀眾幾乎是零矩離地獻唱。第二部份Ivana繼續提示大家標籤文化對人生活影響及意義，選唱了《⽔百合》、《該死的快樂》《 我來⾃⽕星》、《我們他們》、《The Pink room》、《沉默的⼠⾼》等歌曲，跟現場觀眾一同共舞，走從人群之中，望住歌迷巡迴遊走地唱，熱鬧非常，《沉默的⼠⾼》時， ivana更拿著手功啤上台邊飲邊唱。她不時叫歌迷坐在地上，閉上「睇騷」，「 希望大家好放鬆狀態咁去欣賞，好少音樂會會聽到咁正音響。」 而昨晚第一套演出服裝，上面畫滿肥波兔及花花的白裙，更是Ivana親手畫上去，單是畫這條裙就畫了兩個鐘，觀眾都大叫，「好靚呀」，演出當中她除去銀色大外衣時，搞笑表示，「除左件羽絨，其實入面都重係羽絨....」不過觀眾就話「好瘦呀你...」Ivana笑道，「聽到呀，有人話好瘦，有人話喂瘦左，哈哈....ok 啦。」