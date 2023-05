王菀之Chill住飲啤酒開音槳會 與觀眾近距離接觸

王菀之(Ivana)「 The Pink Canvas Exhibition Concert 粉紅畫布藝術展音樂會」,昨晚(18日)於西九自由空間展開一連六場演出,不單是觀眾第一次感受這種沉浸式藝術演出,Ivana自己也是首次拿著手工啤在台上唱歌,與觀眾一齊飲杯,現場氣氛又Chill又歡樂。而且為了觀眾體驗良好及舒適,Ivana限定人數入場位觀眾,如此沉浸式欣賞音樂會,既舒適又不太擠擁,在香港流行樂壇,可算是史無前例。

親手繪畫服裝

Ivana的演出分上下兩部份,每次演出,大會都會有廣播召集觀眾進入black box ,第一部份以感恩為題,選唱了《Love Has It All》、《⼩俠》、《突然⼀⽣⼈》、新歌《Shattered》、《如⼀》等,跟觀眾幾乎是零矩離地獻唱。第二部份Ivana繼續提示大家標籤文化對人生活影響及意義,選唱了《⽔百合》、《該死的快樂》《 我來⾃⽕星》、《我們他們》、《The Pink room》、《沉默的⼠⾼》等歌曲,跟現場觀眾一同共舞,走從人群之中,望住歌迷巡迴遊走地唱,熱鬧非常,《沉默的⼠⾼》時, ivana更拿著手功啤上台邊飲邊唱。她不時叫歌迷坐在地上,閉上「睇騷」,「 希望大家好放鬆狀態咁去欣賞,好少音樂會會聽到咁正音響。」

而昨晚第一套演出服裝,上面畫滿肥波兔及花花的白裙,更是Ivana親手畫上去,單是畫這條裙就畫了兩個鐘,觀眾都大叫,「好靚呀」,演出當中她除去銀色大外衣時,搞笑表示,「除左件羽絨,其實入面都重係羽絨....」不過觀眾就話「好瘦呀你...」Ivana笑道,「聽到呀,有人話好瘦,有人話喂瘦左,哈哈....ok 啦。」