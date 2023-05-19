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娛樂
2023-05-19 20:30:00

王菀之Chill住飲啤酒開音槳會 與觀眾近距離接觸

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王菀之開沉浸式音樂會，與觀眾近距離接觸。

王菀之開沉浸式音樂會，與觀眾近距離接觸。

王菀之(Ivana)The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」，昨晚(18日)於西九自由空間展開一連六場演出，不單是觀眾第一次感受這種沉浸式藝術演出，Ivana自己也是首次拿著手工啤在台上唱歌，與觀眾一齊飲杯，現場氣氛又Chill又歡樂。而且為了觀眾體驗良好及舒適，Ivana限定人數入場位觀眾，如此沉浸式欣賞音樂會，既舒適又不太擠擁，在香港流行樂壇，可算是史無前例。

Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。

反思標籤文化

音樂會有擴大版的標籤藝術展示，樓下鏡的裝置藝術，可以把每一位觀眾幻化為神奇俠及不造形，透過反映另一個不為你知的你，由AI技術識別出來的你，從而引領觀眾思考。樓上有以霓虹光管藝術裝置的光影展示，睇完後光影閃動後，殘留每個觀眾眼中的影像，彰顯著標籤文化每日強印於我們腦中，影響著我們的生活及思想，人不應該被定義。

而場內則展示多幅Ivana 的畫作及影像 ，包括以動畫展現的「肥波兔」畫作，非常可愛生動，觀眾於展覽會場上可以飲咖啡、飲啤酒，及嘗試薰衣草及玫瑰花cocktail，非常自由及 CHILL

Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。

親手繪畫服裝

Ivana的演出分上下兩部份，每次演出，大會都會有廣播召集觀眾進入black box 第一部份以感恩為題，選唱了《Love Has It All》、《⼩俠》、《突然⼀⽣⼈》、新歌《Shattered》、《如⼀》等，跟觀眾幾乎是零矩離地獻唱。第二部份Ivana繼續提示大家標籤文化對人生活影響及意義，選唱了《⽔百合》、《該死的快樂》 我來⾃⽕星》、《我們他們》、The Pink room》、《沉默的⼠⾼》等歌曲，跟現場觀眾一同共舞，走從人群之中，望住歌迷巡迴遊走地唱，熱鬧非常，《沉默的⼠⾼》時， ivana更拿著手功啤上台邊飲邊唱。她不時叫歌迷坐在地上，閉上「睇騷」，「 希望大家好放鬆狀態咁去欣賞，好少音樂會會聽到咁正音響。」

而昨晚第一套演出服裝，上面畫滿肥波兔及花花的白裙，更是Ivana親手畫上去，單是畫這條裙就畫了兩個鐘，觀眾都大叫，「好靚呀」，演出當中她除去銀色大外衣時，搞笑表示，「除左件羽絨，其實入面都重係羽絨....」不過觀眾就話「好瘦呀你...」Ivana笑道，「聽到呀，有人話好瘦，有人話喂瘦左，哈哈....ok 啦。」

Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。 Ivana「The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會」頭場。

回想初出道的感覺

演出過後，Ivana表示，「其實我好怕醜，咁近對住觀眾都係第一次，我以為會好緊張，但又冇喎，加埋個場燈、聲、設計等等都係好有形，所以好開心，演出中令我諗返起初出道之前，唱創人個陣，都係周圍咁去分享自己音樂，個時同觀眾距離都係好近，個種親密感覺好好。我想同觀眾講，希望佢地多d 時間去欣賞下成個會場的展示，因為掛住聽我唱歌，掛住係檯邊罷位，都唔夠時間去睇我d肥波兔畫同動畫，我唱完之後，佢地可以繼續留係到慢慢欣賞。」

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