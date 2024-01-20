王菀之Ivana相隔兩年推出新歌 五度親自執導MV

王菀之Ivana相隔兩年推出新歌《Shattered》，樂迷等侯已久，不停為樂迷帶來新意的她，今次意想不到是推出英文歌，讓樂迷大為驚喜，歌曲優美的旋率加上Ivana獨特天籟聲線，昨晚MV推出後，一面倒留言都是大讚，有網民更指，已經不能用歌手來形容Ivana，應該用藝術家來形容她，亦有指香港樂壇竟然出了她這樣有才華的唱創人，是香港的驕傲。

多才多藝的Ivana，今次推出新歌《Shattered》，不單曲詞親自操力，MV也是親自執導，這已經是她第五次執導自己的MV，她表示：「因為我覺得MV係立體地表現我嘅音樂，分享訊息，睇到留言讚作品好靚，我真係好開心，好多謝大家依然願意等待我嘅作品同埋咁支持，好多謝大家。」至於網民話已經唔可以用歌手來形容Ivana，要用藝術家，Ivana就表示，這首歌界定自己新音樂方向是「Impressionism music」(印象主義音樂)，這亦是她希望未來繼續努力進發的方向，並稱：「新歌係我甚少做過的曲風，有少少新古典主義音樂(Neoclassicism Music)，或者為Impressionism music(印象主義音樂)。 上次同管樂合作做的音樂會，我第一次寫管弦樂曲，繼續學習進修，我一直都希望繼續尋找新方向，今次呢個作品我邀請了一位來自柏林、一位來自美國的混音師負責後期製作，好開心。歌迷網民留言，對我嚟講，係一個好大的鼓勵，能給予我好大嘅力量繼續努力創作。」