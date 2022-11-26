王菀之Serrini扮精靈 合體拍MV

王菀之與Serrini合體開騷之餘，更合作推出新歌《誅神的黃昏》，由Ivana作曲、黃偉文填詞，歌曲於各大平台上架日。

今次MV由Sheng Wong執導，Serrini搞笑表示，一直想拍MV係泳池游水，花園跑步，不過今次化身為樹精，都好好玩。談到這首合作歌，她說 : 「Ivana咁勁，咁大氣作品，我第一次聽已經同自己講，我一定寫唔出！聽Demo已經覺得好勁！第一次同馮翰銘(Alex)合作，佢真係好識得點同歌手相處，錄完一次，佢就淳淳善誘同我講，『好好呀 ，不如來多兩次？』令你不期然就笑咗出來，亦冇得反駁。」Ivana就話：「MV超出我想像咁靚，MV入面我哋演繹兩個精靈，可以話係演禮、樂之神，黃偉文歌詞想寫人類所做的事，已推到自己去到一個崩壞局面。」講到大家盛讚這是一首CLS神曲，是年度之作，Ivana就謙稱話：「係歌名有個神字，所以大家過賞啦。不過知道好多人鍾意我都開心，其實寫呢首歌時，我係好似做編織一樣，個腦裏面交織住我地兩個人歌聲而啟發寫出來。其實我寫完編咗已經覺得好好，不過當然最後都係交俾馮翰銘(Alex)再編，令首歌更完美。當然黃偉文填的歌詞，係收到之後好震憾啦，我好珍惜今次合作，希望可以由呢首主題曲，係12月演唱會上面，開始帶樂迷去一個精彩旅程。」導演Sheng Wong表示能與兩位藝術家合作十分開心，他表示最遺憾是有一個好靚場景，拍好了之後，因為錄影的記憶咭出事，現在咭已寄去歐洲維修，希望可以修服，修服到的話或者再推出個原版給大家看。