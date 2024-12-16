王賢誌同名男子入稟申請破產 遭財務公司追債近300萬

與藝人王賢誌(Vinci)同名人士日前親自入稟高等法院申請破產，該名人士稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿，與王賢誌的地址相乎。有傳媒就事件聯絡Vinci，但未獲回覆。據資料顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。

自資400萬拍真人騷

今年Vinci投資400萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》，原定本月19日及20日舉辦《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，但主辦單位於月初宣布因多重因素取消。Vinci當時稱因為同日撞正多個大型活動，所以決定延至明年才舉行，已購門票的觀眾可獲全數退款。

Vinci在宣傳《Boyscation Too》時，表示香港經濟難找贊助商支持，已料節目難以回本。至於他在2022年時在無綫製作的《仔仔一堂》，以外判形式合作，但資源屬於TVB，版權歸TVB擁有。