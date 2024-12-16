王賢誌家族傳擁逾30億資產 鄭嘉穎向海嵐係親戚

與藝人王賢誌(Vinci)同名人士日前親自入稟高等法院申請破產，該名人士稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿，與王賢誌的地址相乎。據資料顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。有傳媒就事件聯絡Vinci，但未獲回覆。

Vinci父親為王氏港建主席兼創辦人王華湘兒子王忠桐，盛傳其家族資產逾30億。鄭嘉穎是他的表哥，向海嵐是他的表姨。另外，他與周汶錡與周勵淇亦有親戚關係，Vinci的妹夫張瑞燊與周勵淇和名模周汶錡為親戚，為張的表姊妹。