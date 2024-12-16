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娛樂
2024-12-16 18:52:04

王賢誌家族傳擁逾30億資產 鄭嘉穎向海嵐係親戚

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鄭嘉穎與向海嵐跟王賢誌有親戚關係。

鄭嘉穎與向海嵐跟王賢誌有親戚關係。

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與藝人王賢誌(Vinci)同名人士日前親自入稟高等法院申請破產，該名人士稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿，與王賢誌的地址相乎。據資料顯示，及時雨信貸上周四(12)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。有傳媒就事件聯絡Vinci，但未獲回覆。

Vinci父親為王氏港建主席兼創辦人王華湘兒子王忠桐，盛傳其家族資產逾30億。鄭嘉穎是他的表哥，向海嵐是他的表姨。另外，他與周汶錡與周勵淇亦有親戚關係，Vinci的妹夫張瑞燊與周勵淇和名模周汶錡為親戚，為張的表姊妹。

Vinci的另一半Kevin比他年輕9年，二人皆是對方的初戀。

Vinci的另一半Kevin比他年輕9年，二人皆是對方的初戀。

Vinci含住金鎖匙出世，在加拿大畢業之後，回港加入無綫，由低做起，曾參演過不同劇集及擔任司儀工作。2007年，他約滿離開無綫之後，為家族拓展中西藥生意，並成立三皇集團有限公司負責醫藥生意、健康產品，但公司於2017年結業。Vinci2011年成為東華三院總理，2018年至2019年接替主席職位，每逢東華活動、籌款節目都可以見到他的影踪，令他再度現身在大銀幕。另外，他於201681日與相戀七年、任咖啡師的男友周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚。

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王賢誌自資開公司，並與多位「仔仔」簽約，成為他們的經理人。

王賢誌自資開公司，並與多位「仔仔」簽約，成為他們的經理人。

2022年，王賢誌監製及主持的同志配對真人騷節目《仔仔一堂》，在無綫播出，迴響甚大，他決意自組製作公司兼做埋囝囝經理人。今年10月，Vinci宣傳《Boyscation Too》時，曾透露為拍節目欠下周身債未找數。上月他出席活動就透露自己當已跟節目的22位成員簽約，會為他們接洽工作。

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