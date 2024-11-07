王賢誌率一眾囝囝 宣布舉行《We Are Boyscation》粉絲見面會



由王賢誌(Vinci)監製的火爆男男配對真人騷《Boyscation Too》，自推出以來引發全城熱話，吸引廣大觀眾及大批粉絲關注。近日他更簽下兩輯節目的22位成員，正式成為他們的經理人，並全力負責安排他們的商業演出和公益活動。

Vinci昨日聯同9位顏值及活力十足的囝囝們，再加上上季的人氣成員 HoHo，一同出席記者會，宣布將於12月19、20日在東浦舉行香港首場的《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》。Vinci表示：「即將舉行的《 Boyscation》香港粉絲見面會，將是成員最齊集的活動，陣容空前強大！」Vinci還透露，「計劃帶領囝囝們到內地、台灣及亞洲其他等地巡迴演出，把囝囝這股熱潮推向更廣闊舞台。」