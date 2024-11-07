王賢誌率一眾囝囝 宣布舉行《We Are Boyscation》粉絲見面會

由王賢誌(Vinci)監製的火爆男男配對真人騷《Boyscation Too》，自推出以來引發全城熱話，吸引廣大觀眾及大批粉絲關注。近日他更簽下兩輯節目的22位成員，正式成為他們的經理人，並全力負責安排他們的商業演出和公益活動。
Vinci昨日聯同9位顏值及活力十足的囝囝們，再加上上季的人氣成員 HoHo，一同出席記者會，宣布將於12月19、20日在東浦舉行香港首場的《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》。Vinci表示：「即將舉行的《 Boyscation》香港粉絲見面會，將是成員最齊集的活動，陣容空前強大！」Vinci還透露，「計劃帶領囝囝們到內地、台灣及亞洲其他等地巡迴演出，把囝囝這股熱潮推向更廣闊舞台。」
囝囝各有性格特色
記者會現場氣氛熱烈，囝囝們以充滿趣味的遊戲，掀起現場一陣陣的高潮。詢眾要求，HoHo毫不猶豫地脫下上衣，炫耀他那結實的肌肉線條，現場觀眾無不興奮尖叫；而另一位調皮的成員Lori更是童心大發，把貼紙貼在HoHo 胸口「防走光」，場面滑稽又逗趣，讓全場歡笑連連，把氣氛推至沸點。
曾傳不和的Kendrick、Yiboh和Juzco接受訪問時笑稱：「同場並不尷尬，我們彼此已冰釋前嫌，關係和睦如初。」而令人驚喜的是Yiboh和Juzco大方公開了戀人身份，甜蜜互動羨煞旁人。而Kendrick則趁機澄清，「自己與Yiboh過去只是曖昧，從未正式交往。」
《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》門票將於11月13日正式在 Cityline 開售！fans們記緊火速搶飛，近距離見證囝囝們的香港首次粉絲見面會。