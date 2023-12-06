王賢誌疑出po寸遠房表哥鄭嘉穎︰放棄同呢個人有任何聯繫

鄭嘉穎早前出席活動時，回應為何沒有出席《鐵馬》家族飯聚，他表示家庭及疫情是其中一個因素，並指一日24小時，「有啲嘢係浪費時間就cut咗佢」，並謂自己比較愛靜及稱要熱鬧便要看對象。不過，訪問中他也有提到熟的人會明白。
嘉穎的言論引來不少爭議，連他昔日的負面新聞也翻hit。與嘉穎是親戚的王賢誌在IG出PO說︰「終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫，如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個連朋友都講唔止上千祈唔好再問我。」但有傳媒向他求證是否指嘉穎時，他就拒絕透露。
19年已稱鮮有聯絡
2019年，王賢誌擔任東華主席並請來多位藝人參與籌款活動，他稱請來的人都是他認識的好友。問到為何不請表哥鄭嘉穎時，他說︰「佢唔係我朋友嘛，佢好難搵，佢都要睇住老婆啦。我都同佢好少聯絡㗎啦，大家都忙！」
王賢誌祖父王華湘和鄭嘉穎外婆是兄妹，即鄭嘉穎母親是其父親王忠桐之表姊妹，另外，而王賢誌的表姨則是港姐向海嵐。
異口同聲稱沒問題
昨日嘉穎的另一半陳凱琳及馬國明的另一半湯洛雯在活動上異口同聲表示嘉穎與馬國明的感情沒有問題，陳凱琳更稱馬國明與靚湯派帖給他們時，也表示很了解他們的家庭難處。另一邊廂，靚湯稱今次在海外舉行婚禮，把難度提升了，「真係唔係個個得閒，小朋友好黐身，只係黐爸爸媽媽，我好明白，都係一餐飯同儀式。」