王賢誌疑出po寸遠房表哥鄭嘉穎︰放棄同呢個人有任何聯繫

鄭嘉穎早前出席活動時，回應為何沒有出席《鐵馬》家族飯聚，他表示家庭及疫情是其中一個因素，並指一日24小時，「有啲嘢係浪費時間就cut咗佢」，並謂自己比較愛靜及稱要熱鬧便要看對象。不過，訪問中他也有提到熟的人會明白。

嘉穎的言論引來不少爭議，連他昔日的負面新聞也翻hit。與嘉穎是親戚的王賢誌在IG出PO說︰「終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫，如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個連朋友都講唔止上千祈唔好再問我。」但有傳媒向他求證是否指嘉穎時，他就拒絕透露。

19年已稱鮮有聯絡

2019年，王賢誌擔任東華主席並請來多位藝人參與籌款活動，他稱請來的人都是他認識的好友。問到為何不請表哥鄭嘉穎時，他說︰「佢唔係我朋友嘛，佢好難搵，佢都要睇住老婆啦。我都同佢好少聯絡㗎啦，大家都忙！」

王賢誌祖父王華湘和鄭嘉穎外婆是兄妹，即鄭嘉穎母親是其父親王忠桐之表姊妹，另外，而王賢誌的表姨則是港姐向海嵐。