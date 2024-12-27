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娛樂
2024-12-27 23:00:28

王賢誌破產後再有新搞作 率一眾仔仔開工錄歌

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王賢誌日前承認破產後，暫時未有公開現身。

王賢誌日前承認破產後，暫時未有公開現身。

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身為富三代的本地藝人王賢誌（Vinci），日前驚爆破產消息，Vinci被財務公司入稟追討欠款293萬餘元Vinci亦親自透過社交網出po承認自己已申請破產，但未有詳細交代原因，繼而引起不少揣測。

王賢誌祖父為王氏港建主席兼創辦人王華湘，其父為王忠桐，Vinci亦曾屬王氏執行董事，據報家族資產達30億港元。近年，Vinci以製作人身份開拍同志真人騷，為同志圈出一分力，他曾透露為早前在ViuTV播出的男男配對節目《Boyscation Too就投資400萬港元，而原定12月19日及20日安排兩輯節目《仔仔一堂》與《Boyscation Too》一眾仔仔舉辦的見面會《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，主辦單位卻在月初突然宣布以多重因素取消，Vinci當時承認取消見面會有少許失望，更估計損失約六位數字。

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在爆出破產後，Vinci暫時未有現身及透露近況。不過，由他主理的《Boyscation Too，近日更新官方IG，並表示一班仔仔逐一走入錄音室，還秘密練兵，開金口灌錄歌曲，並由音樂人鄺祖德負責製作，而鄺祖德近日分別上載攝於錄音室照片，除了一班仔仔外，王賢誌在12月10日的合照中亦有登場，是他申請破產後的最新工作。

音樂人鄺祖德12月10日貼出錄音室照片，王賢誌率幾位仔仔前往錄音室。 《Boyscation Too》其他仔仔亦在本周到佐敦錄歌。

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