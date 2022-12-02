王賢誌自爆曾鍾意過吳家樂 ：佢sense到嘅！

王賢誌（Vinci）近日接受林柏希節目《月傾會》訪問， 被問到Vinci 是東華三院的前主席，亦是節目主持監製等，最鍾意那個身份？Vinci笑言：「最鍾意梗係做人哋老公啦！我哋（Vinci與Kevin ）拍咗7年拖，結婚都6年， 即係有13年！佢係我初戀，Kevin係同我完全兩個世界嘅人，佢識煮飯、種植同養動物，平時睇YouTube片係睇劏魚、鋸木；我就鍾意睇騷、表演同時裝，我同佢好唔同，反而喺對方身上發掘到唔同話題。」

提到他製作的《仔仔一堂》，他指節目不是教人「搞基」：「如果齋係訪問，唔同嘅同性戀者由佢哋講自己嘅故事，好似紀錄片咁好悶啦，所以我咪要有個包裝，其實dating係個包裝啫，最終佢哋date唔date得成，最緊要係佢哋個過程！」

在拍攝期間遇上Vinci人生大考驗，他的媽媽同Kevin的媽媽相繼重病離世，令他心情實在非常沉重又複雜，Vinci更提到媽媽留低嘅說話，「我同Kevin去探佢，因為Kevin個媽媽走先，佢同Kevin講，你媽媽依家走咗，我就係你媽媽！佢就講到喊晒，又捉住我哋隻手，嗰刻我覺得，其實我做呢個節目，有一個更大嘅使命，我唔係剩係想帶出，大家更認識gay嘅生活，而係我好想令到，同性戀者身邊嘅屋企人，都去明白，其實大家嘅包容同接納係更加緊要！」Vinci 更表示要Kevin的感情非常穩定，沒有事情可以令他們分手。