王賢誌認入稟申請破產 遭財務公司追債近300萬

與藝人王賢誌(Vinci)同名人士日前親自入稟高等法院申請破產，該名人士稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿，與王賢誌的地址相乎。據資料顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。

及至晚上8時15分，Vinci在社交平台出po承認自己申請破產。他寫道︰「謝謝大家的問候訊息，抱歉令大家擔心了。關於這個艱難的決定，是我本人經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。

因案件已經正式進入了法律程序，暫時我實在不便就此提供回應，同時希望大家可給予我更多空間及時間去處理所有事情。

如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」