王雙駿音樂會｜謝霆鋒登場掀高潮 Eason陳奕迅&The Duo Band壓軸

FWD富衛保險呈獻【電笠】示範單位《王雙駿HATS ON音樂會》While the Music Lasts，今日(9日)在香港會議展覽中心舉行，音樂製作人王雙駿(Carl叔叔)是夜結集於不同年代合作無間的代表，包括Eason陳奕迅& The Duo Band、謝霆鋒、軟硬、Juno麥浚龍、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑及吳林峰。

Carl叔叔率領眾樂隊成員徐徐進場，奏起開場音樂，音樂會正式展開。Jer柳應廷打頭陣，一口氣獻唱《狂人日記》、《砂之器》及《人類群星閃耀時》，盡顯多變曲風。MIRROR隊友Jeremy李駿傑接力登場，為樂迷送上《半》及《You First》，之後更送上驚喜，唱出由Carl叔叔負責曲、編、監的《桃色冒險》，為音樂會的首部份掀起高潮。

《活著 VIVA 》氣氛熾熱 進入第二部分，由Juno麥浚龍與鍾舒祺合唱的《成魔之路》展開，加上《雌雄同體》及《從此世界多了一分鐘》，成熟低沉的聲線，為音樂會帶來不一樣的氛圍。緊隨謝霆鋒現身，隨即掀起哄動，他先後唱出《潛龍勿用》和《玉蝴蝶》，樂迷為之瘋狂，當演繹《活著VIVA》，氣氛就更加熾熱。 隨著謝霆鋒完成演出，Carl叔叔再送上另一驚喜：軟硬，林海峰與葛民輝既唱出《Gala Gala Happy》，又大玩棟篤笑，令人捧腹。

樂手墮台受傷送院 來到第三部分，由多次被Carl叔叔點名力讚的吳林峰率先登場，唱出《俄羅斯套娃》及《捱麵包的人》，然後與謝芊彤合唱《我也難過的》，真摯的聲音觸動人心。吳林峰和Jer柳應廷送上與Carl叔叔等19人於2021年組成的「樂壇已死大合唱團」的點題歌《樂壇已死》，正好呼應是次音樂會的傳承部分。 音樂會的尾段，迎來最後一個演出單位之前，可惜卻發生意外，樂手Paul不慎墮台受傷，需送院治療。 最後一個演出單位是被Carl叔叔形容為親人般的大樂隊——Eason & The Duo Band，他們一口氣演唱《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》，隨著最後一個音階的落下，《王雙駿HATS ON音樂會》While the Music Lasts圓滿結束。