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娛樂
2024-01-04 17:21:36

王雙駿首辧個人作品展召喚超強陣容 謝霆鋒麥浚龍與「雙Jers」柳應廷李駿傑齊獻聲

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王雙駿(Carl叔叔)將於3月舉辦首個個人作品展《王雙駿HATS ON 音樂會》

王雙駿(Carl叔叔)將於3月舉辦首個個人作品展《王雙駿HATS ON 音樂會》。

殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔叔)將於3月舉辦首個個人作品展《王雙駿HATS ON 音樂會》，邀得多位合作無間的歌手獻聲，包括近年少有舞台演出的謝霆鋒、麥浚龍(Juno)MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、吳林峰和 &The Duo Band，不同年代的音樂單位激罕合作，強勁的演出陣容，令人期待。不過門票將不作公開發售及內部預購，售票詳情請留意主辦單位「電笠」及贊助商公布。

王雙駿喜歡戴帽子，每次出席公開場合都會特選帽子。 王雙駿喜歡戴帽子，每次出席音樂活動或頒獎曲禮所戴的帽子，都有特別意義。 王雙駿在Jer的個人演唱會中，戴白色帽子。 王雙駿在Jeremy的個人音樂會戴藍色帽子。

五頂帽  各有意義

《王雙駿HATS ON 音樂會》音樂會由【電笠】主辦，將於39日在灣仔會展Hall 5BC舉行，宣傳文案寫道：「向每位幕後樂手、創作人，以至音樂會現場所有製作單位：Hats Off.旨在向幕後製作單位致敬。音樂會副題為「While the Music Lasts」意味著傳承，大會的宣傳文案寫道：「戴上帽子，擔起一個角色，傳承一個責任；藉不同故事載滿音韻，築起肉眼可見的香港樂壇；音樂仍在，我們仍在。」Carl 叔叔在宣傳海報上，戴上五頂帽子，每頂都代表著將於音樂會上演出的歌手，包括：2018年與& The Duo Band拍攝《L.O.V.E.》唱片封套時戴的帽、2019年憑麥浚龍與謝安琪的聯合專輯《the album and the rest of it…》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」時戴的帽，去年參與Jer個人演唱會時戴白色帽子，並扣上獨特設計的扣針，而Jeremy個人音樂會時，則戴藍色帽子，每頂帽子，代表一個責任，各有意義。

謝霆鋒近年罕有公開演出，今次為王雙駿的首個個人作品展再站舞台。 謝霆鋒近年罕有公開演出，今次為王雙駿的首個個人作品展再站舞台。

從年少輕狂到穩重的謝霆

音樂會以「Hats On」為題，全因Carl叔叔多年的「招牌」戴帽造型：「我好鍾意帽，儲咗差唔多廿年， 而當中有好多頂帽都係有好多唔同嘅故事同經歷。我覺得唔同剪裁、唔同設計、唔同物料嘅帽，各有形態，每頂帽都有佢自己嘅個性，同今回我邀請嘅歌手、樂手一樣，每位都有自己嘅特質同長處，作為監製嘅我，同樣會將每個人最好嘅獨特一面呈現出嚟。」Carl叔叔逐一道出對各人的印象，首先是曾合作《潛龍勿用》的謝霆鋒，他指出，「我識霆鋒時佢得19(生日正日咁啱做「狂熱份子音樂會」)，係個好『刺激』嘅人，完全唔理世俗眼光，喺我哋嘅創作入面，聽眾會感受到好多熱血嘅火花，睇住謝霆鋒由年少輕狂，慢慢發展出一種穩重，成為一個好全面嘅藝人。」

Jer柳應廷從首支solo開始已跟王雙駿合作，在對方眼中是很有個人想法的歌手。 Jeremy在王雙駿眼中，擁有近年香港樂壇較少有的質地 吳林峰獲王雙駿大讚，每次錄音前必做足功課。 吳林峰在王雙駿眼中，感情細緻，對音樂創作有熱誠。

Jer向前不搖擺  Jeremy質地罕有

Carl叔叔近年與不少新生代歌手合作，他表示，「最初收到邀請幫Jeremy(李駿傑)做歌嗰陣係特別興奮嘅，好欣慰對方終於有呢個機會，因為香港樂壇好耐冇出現過呢種『質地』嘅藝人，佢好知道自己想要咩，對監製嚟講係一件好幸福嘅事，Jeremy係其中一個我比較偏心嘅合作單位。而JER(柳應廷)就好似航行大海嘅水手，只會向前，永遠見唔到佢向後行，佢唔會隨風而擺，好知道自己希望呈現嘅音樂起係咩樣，同佢加埋小克創作嗰幾個系列，係我近年玩得最複雜但又最起勁嘅音樂企劃。」

吳林峰「有排玩」

至於看來很笑容滿臉的吳林峰，實質深情又感性，Carl叔叔大讚，「其實每次佢嚟錄音前都做咗好多功課，所以可以好快進入狀態，我特別欣賞佢vocal嘅感情傳遞，非常之細緻，好希望大家可以多加留意；佢對音樂、創作嘅熱血，我係完全感受到！呢個人重『有排玩』，必定可以去到更高嘅成就。」

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即將開個人演唱會的麥浚龍亦會參與《王雙駿HATS ON 音樂會》。

即將開個人演唱會的麥浚龍亦會參與《王雙駿HATS ON 音樂會》。

Juno從「廢話」生默契

Juno亦是十幾歲就已相識，他形容是「廢話」的默契，「多年嚟我哋傾偈嘅方式好特別，十句入面有八句都係『廢話』，但係呢啲默契會成為創作概念，我哋『鬥』天馬行空、『鬥』不著邊際，所以每首歌都會有唔同嘅驚喜。」至於跟& The Duo BandCarl叔叔形容是改變他的人生，「唔止改變咗我嘅音樂生涯，甚至影響埋我成個人生，我學識咗，好多時唔需要諗太多，玩咗先，令自己開心就足夠，我同& The Duo Band有好多回憶，啟發我好深。」

《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts詳情

演出日期︰2024年3月9日

演出時間：晚上7時30分

演出場地︰香港會議展覽中心Hall 5BC

演出單位：謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及 & The Duo Band

換票方法︰FWD 富衛人壽客戶會員可於1 月11日早上11 時起於FWD MAX 平台專享客戶換取音樂會門票機會。

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