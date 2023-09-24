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娛樂
2023-09-24 17:01:24

王馨平入行30年演唱會 遺憾父王羽未能觀賞

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Linda以《別問我是誰》國語版《請不必再等》為演唱會揭幕。

王馨平(Linda)昨晚在旺角麥花臣場館舉行入行30年的《女人馨情演唱會》，其一班好友包括周慧敏、焦姣、文雪兒、黎淑賢、蔣麗萍、彭家麗、賈思樂和廖碧兒等，均有到場支持，其夫Stephen則坐在第一排支持愛妻。

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周慧敏與倪震完show後到後台探望Linda。

Linda呼籲珍惜眼前人

Linda先以名曲《請不必再等》(《別問我是誰》國語版)揭開序幕，之後一口氣唱出多首自己的主打歌曲，並以組曲形式呈現。在唱出新歌《威嚴背後》時，曾表示不會哭的她一度哽咽，並稱：「這首歌是獻給最尊敬的父親王羽，他去年因病逝世。」演唱會因疫情一再延遲，直到當下才能順利舉行，現在沒有機會在父親面前獻唱，對Linda來說是一個遺憾，因此她也寄語大家：「要珍惜眼前的人，有愛就要勇於表達。」

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唱出新歌《威嚴背後》時憶起亡父，Linda禁不住落淚。

挑戰Ai尹光版《一人之境》感滿足

演唱會的服裝由設計師Henry Lau負責，有3套既有型格又美麗的衣服，其中包括深V領加大露背和露腰的設計，充分展示了Linda優美的身段。當演唱《美少女戰士》的時候，儘管周慧敏沒有同台演出，但她在台下獻花以示鼓勵。她以《最愛是誰》為演唱會畫下完美的句號，她自言這次演唱會值90分，所以非常滿意。Linda說：「我是一個很眼淺的人，在台上一直努力控制自己不要流淚，怕會影響歌聲和演出。很高興能和現場觀眾一起度過一個充滿感性氣氛的晚上。也很開心觀眾很熟悉我所挑選不同時代的一些歌曲，當中更包括挑戰尹光Ai 版的《一人之境》，自己也感滿足。」

演唱會結束後，主辦方還為Linda帶來了好消息，即《女人馨情》今年11月已確定進行第一場內地巡演。

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Linda以《最愛是誰》作為結尾，贏來全場樂迷大合唱。

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