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娛樂
2023-10-25 17:40:31

玩具熊的五夜驚魂｜恐怖電玩遊戲搬上大銀幕 5個入場前須知冷知識

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《玩具熊的五夜驚魂》改編自恐怖電玩遊戲，本周在港上映。

《玩具熊的五夜驚魂》改編自恐怖電玩遊戲，本周在港上映。

《玩具熊的五夜驚魂》（Five Nights at Freddy's）改編自恐怖電玩遊戲，可怕的驚嚇遊戲影像，變成了一個全新毛骨悚然電影故事！電影講述一名陷入困境的保安米克於薄餅店「Freddy Fazbear's Pizza」初報到看夜班，在工作首個晚上，已意識到這份差事並非想像中容易度過他又能否熬過五個詭異的深宵夜晚嗎？ 以下是5個你在入場前須先了解的冷知識。

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《玩具熊的五夜驚魂》搬上銀幕，變成一個全新毛骨悚然電影故事！

《玩具熊的五夜驚魂》搬上銀幕，變成一個全新毛骨悚然電影故事！

點解會叫Freddy Fazbear

在《玩具熊的五夜驚魂》中的主要4個玩偶名字佛萊迪Freddy）、邦妮Bonnie）、哲卡（Chica）、霍斯（Foxy）其實是製作人Scott一開始隨便起的，Scott本來打算之後再改一個正式的名字，怎料Scott愈叫愈順口，更愛上了這幾個名字，所以就一直沿用下去。另外，本來Freddy全名是Freddybear取於諧音Teddy bear後來才改為Freddy Fazbear。

《玩具熊的五夜驚魂》

《玩具熊的五夜驚魂》

佛萊迪有個人主題曲

佛萊迪是首個有自己音樂的玩偶，而且他會在音樂結束前襲擊玩家。

《玩具熊的五夜驚魂》

《玩具熊的五夜驚魂》

邦妮原來係男人

有很多人都因為Bonnie的名字誤以為它是女性，其實他的性別為男！而且他是唯一一個沒有眉毛的玩偶。作者曾表示邦妮是他設計過最可怕的機械玩偶之一，在製作時更一度發惡夢，夢見邦妮站在他的門口，然後他立刻跑去關門，卻發現門是鎖的，這令他感到十分害怕，因為在《玩具熊》中，門失靈無法使用代表着玩偶已進入房間，因此他咬定邦妮已經在他房間裡。

 

《玩具熊的五夜驚魂》

《玩具熊的五夜驚魂》

哲卡其實係隻雞

很多人都因哲卡的外型誤以為它是一隻鴨，但後來負責人出來澄清了她的真實身份是一隻雞 Chica在英文中代表雞，另外在西班牙文中是女孩的意思。

《玩具熊的五夜驚魂》

《玩具熊的五夜驚魂》

霍斯之所以不完整

霍斯的模型是Soctt在前往探親的24小時車程中設計出來的，由於顛簸的汽車行駛中很難對 3D 建模角色進行建模，因此這他比其他角色沒有這麼完整的原因，而且他的驚嚇程度是最令人難以忘懷的！

玩具熊的五夜驚魂
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