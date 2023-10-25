玩具熊的五夜驚魂｜恐怖電玩遊戲搬上大銀幕 5個入場前須知冷知識

《玩具熊的五夜驚魂》（Five Nights at Freddy's）改編自恐怖電玩遊戲，可怕的驚嚇遊戲影像，變成了一個全新毛骨悚然電影故事！電影講述一名陷入困境的保安米克於薄餅店「Freddy Fazbear's Pizza」初報到看夜班，在工作首個晚上，已意識到這份差事並非想像中容易度過。他又能否熬過五個詭異的深宵夜晚嗎？ 以下是5個你在入場前須先了解的冷知識。

點解會叫Freddy Fazbear 在《玩具熊的五夜驚魂》中的主要4個玩偶名字佛萊迪（Freddy）、邦妮（Bonnie）、哲卡（Chica）、霍斯（Foxy）其實是製作人Scott一開始隨便起的，Scott本來打算之後再改一個正式的名字，怎料Scott愈叫愈順口，更愛上了這幾個名字，所以就一直沿用下去。另外，本來Freddy全名是Freddybear取於諧音Teddy bear後來才改為Freddy Fazbear。

佛萊迪 有個人主題曲 佛萊迪是首個有自己音樂的玩偶，而且他會在音樂結束前襲擊玩家。

邦妮 原來係男人 有很多人都因為Bonnie的名字誤以為它是女性，其實他的性別為男！而且他是唯一一個沒有眉毛的玩偶。作者曾表示邦妮是他設計過最可怕的機械玩偶之一，在製作時更一度發惡夢，夢見邦妮站在他的門口，然後他立刻跑去關門，卻發現門是鎖的，這令他感到十分害怕，因為在《玩具熊》中，門失靈無法使用代表着玩偶已進入房間，因此他咬定邦妮已經在他房間裡。

哲卡 其實係隻雞 很多人都因哲卡的外型誤以為它是一隻鴨，但後來負責人出來澄清了她的真實身份是一隻雞 Chica在英文中代表雞，另外在西班牙文中是女孩的意思。