玩轉腦朋友2專訪｜Ivy So@COLLAR為開心形象壓抑阿愁 王菀之：焦慮從未離開(有片)

迪士尼與彼思動畫電影《玩轉腦朋友》(Inside Out)相隔9年，今年暑假終迎來續作《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)。今集星級配音陣容，王菀之(Ivana)繼續留低聲演阿愁，本來由林二汶聲演的阿樂，則換上COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)配音；黃正宜(阿正)、張蔓姿(Gigi)和麗英分別聲演全新情緒角色阿焦(焦慮)、阿厭(厭世)和阿羨(羨慕)。五人早前接受本報訪問，分享與不同情緒相處的經驗。

由模仿到創作 《玩轉腦朋友2》講述主角韋莉已是13歲少女，隨著步入青春期，全新「腦朋友」阿焦(焦慮)、阿羨(羨慕)、阿厭(厭世)、阿尷(魏浚笙聲演)等進駐大腦總部，韋莉的情緒亦面臨翻天覆地的大換位。2015年的《玩轉腦朋友》叫好又叫座，對於聲演續作的「腦朋友」，4位新手既興奮又緊張，Ivy坦言，「壓力幾大，因為另一集不是我配，時隔9年，留在大家腦海的聲音，在第二集不同了，會否不習慣？」既然有幸被選中，Ivy So當然不敢怠慢，「我重看上集，不斷模仿，但配音組反叫我多用自己聲音去創作，過程都幾好玩。」 王苑之想做阿燥 身為DJ的阿正本應對配音駕輕就熟，但她自言是焦慮型，配音時大病初愈，很擔心影響表現，「因為剛去完旅行，點知感染風寒，很擔心影響表現，「最難忘係用咗配音室兩盒紙巾，幸好角色有點沙聲，都算可配合。」Gigi笑言自己是首位聲演阿厭的配音員，說不定可成為標記聲音。Ivana再次聲演阿愁，問到可想過聲演其他腦朋友時，性格溫和的她原來想試聲演阿燥，「因為平時很少發嬲，好少會用阿燥的聲音。」

幻想地球最差情況 五人分別為不同腦朋友配音，問到如何與聲演的「腦朋友」相處時，阿正自言與阿焦是完美配搭，「阿焦鍾意FF(幻想)地球上最差的情況，我都係這種人，例如果我去見工作，就會FF若不請我點算？可能我要返去做咖啡師，但可能唔肯請我，死啦，我要乞食，完蛋了！」當然現已漸懂控制焦慮，她笑言以前遇到心儀男生，腦海即有很多「小劇場」，「會幻想到結婚生仔，甚或兒子的名字，現在幻想到結婚已識停。」Ivy So特地為聲演阿樂的重看上集，她感慨表示，「以前的開心比較單純，無憂無慮跟朋友亂搞gag。但出道的形象很開心，有時會壓抑了阿愁，單獨一個人時要讓阿愁出來，學習平衡。」 昔日缺點 長大化作優點 Ivana認為今集的阿愁隨著獲信任委以任務，願意跳出舒適區，「我覺得阿愁好像跟韋莉同步成長，即使對自己有很多懷疑，仍願踏出那一步。」身形嬌小的麗英笑言在羨慕中成長，「讀中學時其他同學都高我一個頭，那時幾唔開心，點解只我生得咁細粒，現在長大就發現，這未必是缺點，可能是優點，看起來年輕得意一點，希望大家看這戲學習多去欣賞自己。」Gigi自言跟阿厭的人生態度相似，懶理別人誤解，亨受自得其樂，「我有句對白是你明就明，遇到唔開心，會做自己喜歡的事，若有誤解，解釋了都不接受，也沒辦法。」

別 讓焦慮主宰 學習與不同情緒相處，不只是韋莉的課題，作為藝人，談到最難相處的情緒，阿正、麗英和Gigi不約而同選了焦慮，阿正直言，「焦慮真係坐喺控制台(情緒)，主宰著我。」早前她約了Hillary去歐遊，但對方臨時因工作要延遲出發，變成她獨遊德國4天，「從落機開始就好驚青，會唔會嘔吐、水土不服、塞車……整個人好緊張，完全無法enjoy。」慶幸今次配音讓她多了解焦慮的思考模式，發現有其他情緒幫手。麗英直言最易焦慮是上台表演，萬一被主宰就會全面失控，「惟一方法是提早作準備，多點時間準備就會冇咁驚。」Gigi續道，「可能透過運動或做自己喜歡的事去化解焦慮。」 從沒羨慕別人 Ivy笑言除了Joy這情緒，其他都難處理，她嘗試解說，「通常阿愁首先出現，然後就是阿厭，完全唔想做嘢，唔想面對世界，然後對住屋企人想掩飾感覺，阿燥就會出現，對佢哋好忟憎，呢個都要say sorry，接著焦慮就出現……要靠獨處去化解，厭世都係一個comfort zone。」Ivana則表示最難相處是羨慕，「我從來沒羨慕別人，頗安於自己擁有的東西。」4位女生聞言即大讚厲害，齊聲表羨慕。作為前輩Ivana如何面對焦慮？她坦言，「其實焦慮從來沒走過，不過有時習慣到唔知自己有，用盡唔同方法去掩飾，除非影響到生活，試過坐喺度流眼淚，原來係panic而自己唔知，惟有俾自己消化情緒，盡量靜下來，唔做任何事。」