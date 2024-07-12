玩轉腦朋友2／全謊位登月／DDDD惡魔的破壞 前章︳今期睇咩戲

玩轉腦朋友2
韋莉轉眼已踏入13歲，一班「腦朋友」——阿樂、阿愁、阿驚、阿燥、阿憎將「大腦總部」打理得井井有條，一切運作順利。豈料大腦總部有日突然響起警號，一大隊清拆隊全面進場，將大腦總部拆改得面目全非。原來一切只為騰出空間，迎接全新登場的腦朋友——阿焦 (Anxiety)！ 阿焦的出現完全反轉大腦總部的秩序，雖然阿焦是全新成員，但她絕非等閒小角色。從預告可見，她的登場相當隆重，一抽二掕地攜帶了足足六箱行李，更在對白透露她並非隻身登場，似乎暗示今集將有更多腦朋友湧現！ 隨著韋莉踏入青春期，在預告可見其大腦總部的控制台已經加建更多按鈕，控制台的顏色更變成橙色，與阿焦的顏色一樣！看來阿焦的出現，將為韋莉的大腦總部帶來一連串翻天覆地的轉變，有更多大龍鳳即將發生！
賣點︰
講咗咁耐原來而家先上。Pixar風格拿手好戲，今集更複雜好玩，同青春期一樣。故事聰明地設定Riley 13歲，因為過多一兩年可能要有多位專員叫色色……
全謊位登月
冷戰時期，美蘇太空競賽爭個你死我活，嘉莉被挖角為美國太空總署（NASA）提升公眾形象兼搵真銀！經驗豐富的火箭發射總監戴高戴維斯（卓靈泰坦 飾）唔likey太空科學商業化，但因為總統下令國家級登月任務不容有失，被迫配合著嘉莉秘密進行「扮登月」後備計劃⋯⋯謊話與情話交錯，水火不容的嘉莉和高爾逐漸放下分歧，攜手完成這個舉世矚目的任務⋯⋯
賣點︰
由揀拍呢套戲到戲內演出，Scarlett Johansson明顯邁向影后方向，唔駛十年應該登頂。太空競賽固然係登月呢場戲嘅偉大佈景，但其實戲中各人同你我一樣 － 上頭有個task，唔該死掂佢，科學家又如何。
DDDD惡魔的破壞 前章
「侵略者」巨大的母艦突如其來地降臨在東京，眼看這個世界即將迎來末日 ——。自此之後，絕望漸漸地融入了日常生活;大大的飛碟盤旋於空中，今天也依然不變地持續環繞著世界。而在還沒有來到世界末日的此刻，小山門出、中川凰蘭這兩個高中女生的青春時代才正要展開。
賣點︰
呢幾年日漫電影來勢洶洶，《排球少年》收過千萬成為逆市奇葩。當然唔預大家睇完漫畫先入場睇《DDDD》，但有齊青春、無常、戰鬥、外星人，相當目不暇給。
原文刊登於 電影LOL