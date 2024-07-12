玩轉腦朋友2／全謊位登月／DDDD惡魔的破壞 前章︳今期睇咩戲

玩轉腦朋友2

韋莉轉眼已踏入13歲，一班「腦朋友」——阿樂、阿愁、阿驚、阿燥、阿憎將「大腦總部」打理得井井有條，一切運作順利。豈料大腦總部有日突然響起警號，一大隊清拆隊全面進場，將大腦總部拆改得面目全非。原來一切只為騰出空間，迎接全新登場的腦朋友——阿焦 (Anxiety)！ 阿焦的出現完全反轉大腦總部的秩序，雖然阿焦是全新成員，但她絕非等閒小角色。從預告可見，她的登場相當隆重，一抽二掕地攜帶了足足六箱行李，更在對白透露她並非隻身登場，似乎暗示今集將有更多腦朋友湧現！ 隨著韋莉踏入青春期，在預告可見其大腦總部的控制台已經加建更多按鈕，控制台的顏色更變成橙色，與阿焦的顏色一樣！看來阿焦的出現，將為韋莉的大腦總部帶來一連串翻天覆地的轉變，有更多大龍鳳即將發生！

賣點︰

講咗咁耐原來而家先上。Pixar風格拿手好戲，今集更複雜好玩，同青春期一樣。故事聰明地設定Riley 13歲，因為過多一兩年可能要有多位專員叫色色……