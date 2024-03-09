玩轉腦朋友2｜新預告曝光 籌備9年再有全新情緒角色登場

《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)安排7月11日爆笑上映，近日公開全新預告再送驚喜。2015年，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎成為了全球萬千觀眾最喜愛的「腦朋友」，迪士尼與彼思以神級創意開創的腦海繽紛世界大歷險，令全球觀眾又笑又喊，更為《玩轉腦朋友》贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元，叫好叫座，被譽為迪士尼與彼思頂級代表作之一。籌備9年，全球影迷期待多時，終於等到續集面世，將於今年暑假再一次同大家「玩轉腦朋友」！

今集《玩轉腦朋友2》首個注目點是有全新情緒角色登場，在早前已經現身的「阿焦」率先進駐大腦總部，在最新預告中，其他新角色亦全數登場；有最鍾意羨慕人的「阿羨」、出名厭世的「阿厭」、大大隻隻的「阿尷」，他們將會帶來怎樣翻天覆地的變化？而固有的情緒角色更被困在瓶中，令韋莉情緒受到壓抑而又被新的「腦朋友」打亂，韋莉將會面對什麼情況? 大腦總部將會有什麼事情發生? 絕對令人期待！



《玩轉腦朋友2》的故事交代韋莉轉眼已經13歲，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」本來把韋莉的大腦總部打理得井井有條，豈料一日突然有清拆大隊到來大肆裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦進駐大腦總部！更多新的「腦友」阿羨、阿厭、阿尷亦隨之出現，大腦總部勢必翻天覆地！