玩轉腦朋友2｜林二汶被飛出廣東版配音 改用Ivy So@COLLAR聲演阿樂

迪士尼與彼思推出的《玩轉腦朋友》（Inside Out），在2015年上映後叫好叫座，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎成為了全球萬千觀眾最喜愛的「腦朋友」，更贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元。
時隔9年，續集終在今年暑假面世，今集《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）除了阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎之外，全新四位情緒角色亦隆重登場，出名焦慮的「阿焦」、最鍾意羨慕人的「阿羨」、一幅厭世臉的「阿厭」、大大隻隻的「阿尷」，一同殺入已經13歲韋莉的大腦總部。
《玩轉腦朋友2》已定7月11日在香港上映，電影公司今次同樣會以粵語版配音同時上映，上次聲演阿樂的林二汶，因近年是非纏身，故此已證實被飛起，改由形象正面得多的COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)頂上，而王菀之就有得留低，繼續為大受歡迎的阿愁擔任配音。今次還加入Gigi張蔓姿、麗英聲演全新情緒角色阿厭及阿羨，還有Jeffrey魏浚笙會為阿尷配音，而黃正宜(阿正)就粵語聲演阿焦。原班人馬許紹雄、楊詩敏、蔣志光繼續分別聲演大家熟悉的阿燥、阿憎、阿驚。
Ivy So︰好多人以為我是阿樂，其實我跟阿焦很相似
對於加入成當中一份子，Ivy So表示：「很高興能夠為迪士尼與彼思的動畫配音，他們的動畫陪著我成長，現在能參與其中，感覺很夢幻。」阿正：「好多人以為我是阿樂，其實我跟阿焦很相似，我也是一個經常會焦慮的人，遇到一些事情也會偏向壞狀況去想。」麗英：「我也經常羨慕別人，有一句口頭禪甚至跟阿羨一樣。而9年前《玩轉腦朋友》上映時我正值考DSE，當時老師建議我看這套電影去了解不同情緒，令我明白到不同情緒的存在也有他的重要性。」
Gigi：「不知什麼原因，很多人都覺得我外表很「厭世」，其實我內心是充滿熱情，特別是在音樂上。」Jeffrey：「我經常都會有尷尬時候，尤其入行後更不時會有令我尷尬的事情發生，而且我沒有阿尷咁大隻，但我同樣容易手心出汗。」