玩轉腦朋友2｜林二汶被飛出廣東版配音 改用Ivy So@COLLAR聲演阿樂

迪士尼與彼思推出的《玩轉腦朋友》（Inside Out），在2015年上映後叫好叫座，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎成為了全球萬千觀眾最喜愛的「腦朋友」，更贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元。 時隔9年，續集終在今年暑假面世，今集《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）除了阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎之外，全新四位情緒角色亦隆重登場，出名焦慮的「阿焦」、最鍾意羨慕人的「阿羨」、一幅厭世臉的「阿厭」、大大隻隻的「阿尷」，一同殺入已經13歲韋莉的大腦總部。

《玩轉腦朋友2》已定7月11日在香港上映，電影公司今次同樣會以粵語版配音同時上映，上次聲演阿樂的林二汶，因近年是非纏身，故此已證實被飛起，改由形象正面得多的COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)頂上，而王菀之就有得留低，繼續為大受歡迎的阿愁擔任配音。今次還加入Gigi張蔓姿、麗英聲演全新情緒角色阿厭及阿羨，還有Jeffrey魏浚笙會為阿尷配音，而黃正宜(阿正)就粵語聲演阿焦。原班人馬許紹雄、楊詩敏、蔣志光繼續分別聲演大家熟悉的阿燥、阿憎、阿驚。