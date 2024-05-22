玩轉腦朋友2｜群星率先睇精彩片段 韋羅莎一家三口搵阿樂阿愁集郵

迪士尼與彼思的重頭電影《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)已定今年7月11日在港上映，除了上集的「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，今集會有全新情緒角色登場，分別是阿焦、阿羨、阿厭、阿尷，靠信心保證有望再創票房佳績。
雖然距離《玩轉腦朋友2》的上映日尚有七個星期，但迪士尼與彼思已在全球各地率先公開35分鐘片段讓影迷先睹為快。昨晚，香港亦假尖沙咀舉行了《玩轉腦朋友2》一場SPECIAL FOOTAGE SCREENING，安排阿樂、阿愁驚喜登場，招待嘉賓亦不乏藝人，包括韋羅莎、黃妍、「艾粒」的少爺占及當奴等，朱薰更悉心打扮襯到絕為活動擔任主持。
是次活動，韋羅莎特地挑選了代表阿憎的草綠色上衣，與舞台劇導演老公張銘耀及3歲囡囡一家三口現身，還提早到場向阿樂、阿愁集郵合照。電影公司為今次活動可謂花盡心思，在戲院內每個座位放有不斷變色的記憶球，場面十分壯觀！放映會結束後，阿樂、阿愁再次出場任影唔嬲，大會還在戲院的VIP Lounge設置打卡位，更為觀眾提供代表幾位「腦朋友」的精美小食。《玩轉腦朋友》於2015年上映時大受歡迎，曾贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元，粉絲等候9年，續集將於今年暑假上映。