玩轉腦朋友2｜開畫即破多項紀錄 成史上全球開畫票房No.1動畫

迪士尼與彼思動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)上周五在美國及世界部分地區開畫，一致叫好叫座，全球口碑超好，更創下了多項美國及全球開畫周末票房紀錄。在剛過去的周末於美國票房估計達1.55 億美元(約12億港元)，不僅成為今年美國開畫票房最高的動畫電影，也成為美國有史以來開畫票房第二高的動畫電影，僅次於 2018年的《超人特攻隊2》。

《玩轉腦朋友2》描寫女主角韋莉已經13歲，片中有全新情緒角色登場，全球總票房已達2.95億美元(約23億港元)，更打破紀錄，成為有史以來全球開畫票房最高的動畫電影(已開畫地區計算)。其中頭3位亞太地區國家票房收入最高，韓國約1,493萬美元(約1.2億港元)、菲律賓約672萬美元(約5,225萬港元)、澳洲約611萬美元(約4,756萬港元)。 今集輕易地大大超越了2015年夏季上映的《玩轉腦朋友》9,044萬美元(約7億港元)美國開畫票房成績，《玩轉腦朋友2》更有望打破上一集高達8.58億美元(約66.7億港元)的全球票房總收入。