玩轉腦朋友2｜開畫即破多項紀錄 成史上全球開畫票房No.1動畫

迪士尼與彼思動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)上周五在美國及世界部分地區開畫，一致叫好叫座，全球口碑超好，更創下了多項美國及全球開畫周末票房紀錄。在剛過去的周末於美國票房估計達1.55 億美元(約12億港元)，不僅成為今年美國開畫票房最高的動畫電影，也成為美國有史以來開畫票房第二高的動畫電影，僅次於 2018年的《超人特攻隊2》。
《玩轉腦朋友2》描寫女主角韋莉已經13歲，片中有全新情緒角色登場，全球總票房已達2.95億美元(約23億港元)，更打破紀錄，成為有史以來全球開畫票房最高的動畫電影(已開畫地區計算)。其中頭3位亞太地區國家票房收入最高，韓國約1,493萬美元(約1.2億港元)、菲律賓約672萬美元(約5,225萬港元)、澳洲約611萬美元(約4,756萬港元)。 今集輕易地大大超越了2015年夏季上映的《玩轉腦朋友》9,044萬美元(約7億港元)美國開畫票房成績，《玩轉腦朋友2》更有望打破上一集高達8.58億美元(約66.7億港元)的全球票房總收入。
爛番茄達96%好評
大受全球影迷喜愛的阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」回歸，再加上更多新的「腦朋友」阿焦、阿羨、阿厭、阿尷的《玩轉腦朋友2》，也勁爆超好口碑，受到了觀眾及影評人一致好評。影片獲得了爛番茄新鮮度認證，爛番茄觀眾好評達96%，影評大讚影片的視覺效果、聲演陣容以及巧妙的故事鋪排，影片還獲得了CinemaScore的A級好評。
《玩轉腦朋友2》已定7月11日在香港開畫，屆時會以粵語配音版同時上映，由COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)、王菀之、許紹雄、楊詩敏、蔣志光、張蔓姿、麗英、黃正宜及魏浚笙聲演一眾情緒角色。