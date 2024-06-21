玩轉腦朋友2｜麗英睇Ian陳卓賢演唱會低調示愛？ 張蔓姿想與阿正共享Jeffrey(有片)

麗英和Gigi在《玩轉腦朋友 2》分別聲演全新角色阿羨和阿厭，Gigi自言跟阿厭一樣的Chill，但要拿捏聲線不能太低沉，很有挑戰性，麗英就笑言很挫敗，經常以為自己交足聲線，但其實仍不夠能量。談到首次參與巡遊隊伍，兩人高呼興奮開心，感激粉絲在炎熱天氣下仍出席支持。

置身主題樂園，問到可會「公主控」發作？麗英率先表態，喜歡睇靚仔，羞答答表示，「好想好多靚仔包圍住我，最好係「I」字頭的男人，(約他到樂園玩？)經常都想。」眾所周知，麗英是Ian的fans，她笑言請大家幫忙約對方，問到可會睇足7場Ian演唱會，她靦腆表示，「保守秘密，到時大家會見到我。」她自言喜歡低調，不會高舉大字報。問到Gigi的男神，她就表示想見在戲中聲演「阿尷」的Jeffrey，但強調，「唔係同阿正爭，大家共同享有。」