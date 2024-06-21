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娛樂
2024-06-21 21:30:26

玩轉腦朋友2｜麗英睇Ian陳卓賢演唱會低調示愛？ 張蔓姿想與阿正共享Jeffrey(有片)

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麗英、Gigi和Ivy So、Ivana、阿正出席動畫電影《玩轉腦朋友2》宣傳活動。(董立華攝)

麗英、Gigi和Ivy So、Ivana、阿正出席動畫電影《玩轉腦朋友2》宣傳活動。(董立華攝)

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)與黃正宜(阿正)、麗英和張蔓姿(Gigi)現身迪士尼樂園為配音的動畫電影《玩轉腦朋友 2》宣傳，現身「Pixar水花大街派對！」大玩水花。麗英直言有公主夢，作為「Hellosss(Ian 陳卓賢 粉絲)的她，幻想能與「I」字頭王子共遊樂園，Gigi則表示希望能與阿正分享男神Jeffrey魏浚笙

麗英為動畫電影《玩轉腦朋友 2》聲演全新角色阿湵。 麗英為動畫電影《玩轉腦朋友 2》聲演全新角色阿湵。 張蔓姿為動畫電影《玩轉腦朋友 2》聲演全新角色阿厭。 阿正、麗英和張蔓姿為動畫電影《玩轉腦朋友 2》宣傳，現身「Pixar水花大街派對！」大玩水花。 阿正、麗英和張蔓姿為動畫電影《玩轉腦朋友 2》宣傳，現身「Pixar水花大街派對！」大玩水花。

麗英和Gigi《玩轉腦朋友 2》分別聲演全新角色阿羨和阿厭，Gigi自言跟阿厭一樣的Chill，但要拿捏聲線不能太低沉，很有挑戰性，麗英就笑言很挫敗，經常以為自己交足聲線，但其實仍不夠能量。談到首次參與巡遊隊伍，兩人高呼興奮開心，感激粉絲在炎熱天氣下仍出席支持。

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置身主題樂園，問到可會「公主控」發作？麗英率先表態，喜歡睇靚仔，羞答答表示，「好想好多靚仔包圍住我，最好係「I」字頭的男人，(約他到樂園玩？)經常都想。」眾所周知，麗英是Ianfans，她笑言請大家幫忙約對方，問到可會睇足7Ian演唱會，她靦腆表示，「保守秘密，到時大家會見到我。」她自言喜歡低調，不會高舉大字報。問到Gigi的男神，她就表示想見在戲中聲演「阿尷」的Jeffrey，但強調，「唔係同阿正爭，大家共同享有。」

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