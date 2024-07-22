玩轉腦朋友2｜Ivana叫陣卓賢「自便」有原因 Ivy So@COLLAR望下月票房破億：同大家慶生日

迪士尼旗下彼思動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)在港澳上映10日已衝破6千7百萬票房，聲演廣東話版情緒角色的王菀之Ivana、COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)、黃正宜(阿正)、麗英和張蔓姿(Gigi)，昨日(22日)首度合體謝票，眾人有信心票房過億，問到屆時會派甚麼福利時，下月23歲生日的Ivy So笑言：「希望8月4日票房可超越1億，同大家慶祝生日。」

COLLAR 送錯薯片口味 Ivy So被問到擔任Sammi 演唱會嘉賓，她大讚對方非常友善，記得每位COLLAR成員的名字，被問到為何送薯片作禮，原來她們共用同一位化妝師，從化妝師口中得知Sammi愛吃咖喱味薯片，不過她自爆送錯口味，「點知Sammi經理人或導演同我哋講，其實她最喜歡黑松露味。」至於薯片背囊由她們親手合力製作，非常有心思。戴口罩謝票的阿正解釋，日前拔除了智慧齒，引致半邊臉腫脹，她笑言打算分享吸引眼球的「臉腫相」，大派重口味福利。問到為何急於脫牙，她自爆因蛀牙令智慧齒「半甩」，故此不能再拖。