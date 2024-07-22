玩轉腦朋友2｜Ivana叫陣卓賢「自便」有原因 Ivy So@COLLAR望下月票房破億：同大家慶生日

迪士尼旗下彼思動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)在港澳上映10日已衝破6千7百萬票房，聲演廣東話版情緒角色的王菀之Ivana、COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)、黃正宜(阿正)、麗英和張蔓姿(Gigi)，昨日(22日)首度合體謝票，眾人有信心票房過億，問到屆時會派甚麼福利時，下月23歲生日的Ivy So笑言：「希望8月4日票房可超越1億，同大家慶祝生日。」
COLLAR送錯薯片口味
Ivy So被問到擔任Sammi 演唱會嘉賓，她大讚對方非常友善，記得每位COLLAR成員的名字，被問到為何送薯片作禮，原來她們共用同一位化妝師，從化妝師口中得知Sammi愛吃咖喱味薯片，不過她自爆送錯口味，「點知Sammi經理人或導演同我哋講，其實她最喜歡黑松露味。」至於薯片背囊由她們親手合力製作，非常有心思。戴口罩謝票的阿正解釋，日前拔除了智慧齒，引致半邊臉腫脹，她笑言打算分享吸引眼球的「臉腫相」，大派重口味福利。問到為何急於脫牙，她自爆因蛀牙令智慧齒「半甩」，故此不能再拖。
Ivana親解做Ian嘉賓之因
Ivana日前擔入陳卓賢演唱會嘉賓，她笑言常被誤會不肯做嘉賓，「聽到好多關於Ian對音樂的熱誠，同埋佢好想做個好好音樂人，被佢感動，好想支持佢。」談到兩人叫對方「自便」引發笑料，Ivana解釋，知道Ian要返後台換衫，所以叫他慢慢換。問到Ian有甚麼回饋？她表示沒想過回饋，但歡迎音樂交流，或會向Ian邀歌。作為忠實Hellosss的麗英非常羨慕Ivana，她半說笑指將會帶「麗英燈牌」睇騷，等Ian望到自己。