玩轉腦朋友2｜Ivy So@COLLAR四年三考楷波終合格 阿正黃正宜聞要分享Jeffrey：大逆不道(有片)

Ivy So早前在IG公布考獲車牌，而且非常叻女考棍波，今天她受訪時興奮地舉起手自爆：「多謝大家，支持咗我4年！」阿正驚問：「原來4年？」Ivy尷尬解釋：「排期好耐，考咗3次，都算OK啦！」她續指連男生都認為考棍波難以一take合格，她表示起初因為不忿氣，因為當年的dream car只有棍波型號，但相隔3年，已經推出自動波型號。問到可會邀請COLLAR姊妹成為她的乘客，Ivy笑言已計劃開拍《COLLAR P牌仔》，實行與Gao和Candy兩位P牌成員齊齊出車， 不過在場的經理人Wing對此未有表態，當問及可會借車給Ivy駕駛時，她就立即搖頭說不。

點評Edan、Jeffrey、岑珈其駕駛技術

問到阿正想學揸甚麼時，她爆笑表示，「揸流攤！」她表示也有打算笑言最渴望是有司機接送，不用自己駕駛，談到《膠戰》的Edan、Jeffrey和岑珈其都是有牌之人，阿正就分享作為乘客的體驗，「岑珈其揸得最好，可能接送小朋友，揸得好穩。(Edan如何？)佢架車很座好迫……」Jeffrey早前往台灣與孔劉集郵，令阿正羨慕不已。談到同場受訪的張蔓姿表示想跟她分享Jeffrey，阿正聞言即表示要私下傾傾，「相信她情急才講咁大逆不道的答案，我會俾多次機會佢。」她又笑言Jeffrey是屬於世界的，因為他已去了巴黎和孔劉合照，不能強求私有化，問到最想Jeffrey帶她跟哪位Oppa集郵？她笑言太多了，及後害羞表示，「朴寶劍，我的最愛。」最後她認真表示，作為好友也為Jeffrey能遠赴巴黎睇時騷而驕傲。