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娛樂
2023-09-17 22:04:38

玫瑰崗學校停辦 張國榮陳慧琳蔡卓妍都係校友

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玫瑰崗有不少知名藝人是校友。

玫瑰崗學校的辦學團體道明會日前發表聲明，指學校津辦的中學部明年起停止收生，並將於20252026學年結束後停辦玫瑰崗中學校長蘇佩婷今日下午在網上發表聲明，指學校的學生人數一直增加，學校規模正不斷擴大，未遇上招生困難的情況。此外，她又提到，近年學校添置了不少新設施，並沒有如辦學團體中所指的出現財務困難；又憂慮學校突然宣布停辦會為學生帶來壓力和負面情緒。惟該聲明其後已被移除

人才輩出

學校自1959年創立以來，有不少藝人均曾入讀或畢業於該校，已故藝人翁美玲生前曾回母校拍攝，而陳慧琳、蔡卓妍亦曾以舊生身份接受學校訪問。入讀該校的藝人多不勝數，包括已故巨星張國榮、梁家輝、鍾鎮濤、劉雅麗、郭可盈、朱慧敏、鄧兆尊、王敏奕、吳日言、麥子樂、劉沛蘅、前無綫主播羅若安、前無綫體育記者伍家謙、梁祖堯、周國賢、李芷晴、鄧一君等等。政商界人士有︰陳智思、白花油王子顏福偉、梁繼昌、葛珮帆、容海恩等等。

陳慧琳大爆老師花名

陳慧琳在舊生會專訪中提到自己小一入讀玫瑰崗，直至中四，之後父親再安排她到日本升學。她對聖經科的老師印象特別深刻，因為會拿厚間尺打學生手掌，並提到當時為老師改的花名。她又提到張國榮曾與她這位學妹相認，稱以前常跟當時的神父校長打羽毛球。

陳慧琳由小學開始入讀玫瑰崗。

陳慧琳曾回母校受訪。

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