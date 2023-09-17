玫瑰崗學校停辦 張國榮陳慧琳蔡卓妍都係校友

玫瑰崗學校的辦學團體道明會日前發表聲明，指學校津辦的中學部明年起停止收生，並將於2025至2026學年結束後停辦。玫瑰崗中學校長蘇佩婷今日下午在網上發表聲明，指學校的學生人數一直增加，學校規模正不斷擴大，未遇上招生困難的情況。此外，她又提到，近年學校添置了不少新設施，並沒有如辦學團體中所指的出現財務困難；又憂慮學校突然宣布停辦會為學生帶來壓力和負面情緒。惟該聲明其後已被移除。

人才輩出 學校自1959年創立以來，有不少藝人均曾入讀或畢業於該校，已故藝人翁美玲生前曾回母校拍攝，而陳慧琳、蔡卓妍亦曾以舊生身份接受學校訪問。入讀該校的藝人多不勝數，包括已故巨星張國榮、梁家輝、鍾鎮濤、劉雅麗、郭可盈、朱慧敏、鄧兆尊、王敏奕、吳日言、麥子樂、劉沛蘅、前無綫主播羅若安、前無綫體育記者伍家謙、梁祖堯、周國賢、李芷晴、鄧一君等等。政商界人士有︰陳智思、白花油王子顏福偉、梁繼昌、葛珮帆、容海恩等等。