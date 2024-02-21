玲玲友情報｜安德尊親解與李錦聯「恩怨」 原來有人過度干涉私生活？

今晚（21日）玲玲師傅再度請來「大王」安德尊任嘉賓，節目中提到當年是珍姐曾勵珍拉攏二人認識，玲玲師傅說︰「嗰時書展出書，自己啱啱出道無人識、無錢，好多嘢都係打心口。已經搵咗家燕姐同記者嚟，仲爭個司儀，珍姐介紹我搵安德尊。」記者會後安德尊分文不收便離開，她補充︰「我塞極利是畀佢都唔要，仲掉返畀我，呢份恩情我好記得。」

大王在圈中出名人緣好，試過台前幕後迫爆錄影廠，為他慶祝生日。但玲玲師傅重提大王多年前的一位「天敵」，當時二人合作下午節目一個煮食環節，當事人呼之欲出，她說︰「以前見佢哋做節目會不斷有『火花』，好想知佢哋私下係點。」

大王借機解開多年不和傳言，認真的說︰「平時我哋相處嘅模式，都好似節目咁，其實我對佢okay㗎。」但被問到雙方關係時，能言善道的大王一時語塞，接住解釋︰「我同你講點解，因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢『你唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人』，由頭到尾就係唔准飲酒。」

大王提到拍《都市閒情》時玲玲師傅素有「萬歲女王」稱號︰「佢次次成車食物推入錄影廠萬歲。」圈中另一位喜歡萬歲的是「新聞女王」佘詩曼。