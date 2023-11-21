熱門搜尋:
OpenAI 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-21 12:54:54

玲玲友情報｜麥玲玲出名闊綽 C君結婚豪封人情夠買樓首期？

分享：
玲玲友情報｜麥玲玲出名闊綽 C君結婚豪封人情夠買樓首期？

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

堪輿學家麥玲玲帶領兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚11點在J2播出。明晚（22日）一集主題為「發達唔係咁樣發」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享小富由儉的慳錢心德。

今集，玲玲師傅在節目中跟陳洪楷分享投資及慳錢心得，席間陳洪楷自言未發跡前，試過封5,000元作為好朋友結婚人情，當時人情「公價」普遍為1,000元左右，收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得，接住她掐指計數，邊數邊說︰「C君（鄭詩君）結婚我都畀咗……」屈起手指足有7隻，7位數意味人情過百萬？玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓，佢係我徒弟，無計嘅。」在場眾人都露出艷羨的目光，玲玲師傅笑言就算有錢，未必人人捨得花，不少有錢人都很節儉。

Ad Block
節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

玲玲師傅接受訪問時澄清，節目內容是跟C君慣常開的玩笑而已，她大笑說︰「嗰時C君玩整蠱電話，話要結婚不過無錢畀首期，叫我幫佢畀。明知佢玩電話，我話好呀，你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓，其實只係封咗10萬蚊人情。」談到二人師徒關係，原來始於主持新城電台節目，玲玲師傅讚C君聰明且頗有慧根，所以二人屬半份師徒關係。

2019C與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗，兄弟團星光熠熠包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等，大妗姐亦由視后唐詩詠擔任，晚上在中環四季酒店擺酒宴客。早在擺酒前C已表明一定要請玲玲師傅來飲，因為她有豪封26萬元人情的「紀錄」，C君當時還講笑話：「擺過都要再擺，我應該擺完買到樓啦。」另外，玲玲師傅的超大封結婚人情，令主持之一的Jojo羨慕不已，Jojo更半開玩笑表示，將來擺酒無論如何都要請對方，她笑說︰「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我，分分鐘佢做埋媒人，所以好大機會實請埋佢。」Jojo又話對儲錢沒有心得，但相信迫到埋身不夠錢用，自然會努力搵錢。

Ad Block
嘉賓陳洪楷自言發跡前，封過最大一封人情為5,000元。 玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。 Jojo近日叫玲玲師傅介紹男朋友。 Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受