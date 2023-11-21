玲玲友情報｜麥玲玲出名闊綽 C君結婚豪封人情夠買樓首期？

堪輿學家麥玲玲帶領兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚11點在J2播出。明晚（22日）一集主題為「發達唔係咁樣發」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享小富由儉的慳錢心德。

今集，玲玲師傅在節目中跟陳洪楷分享投資及慳錢心得，席間陳洪楷自言未發跡前，試過封5,000元作為好朋友結婚人情，當時人情「公價」普遍為1,000元左右，收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得，接住她掐指計數，邊數邊說︰「C君（鄭詩君）結婚我都畀咗……」屈起手指足有7隻，7位數意味人情過百萬？玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓，佢係我徒弟，無計嘅。」在場眾人都露出艷羨的目光，玲玲師傅笑言就算有錢，未必人人捨得花，不少有錢人都很節儉。