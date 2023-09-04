玲玲友情報｜麥玲玲自爆老公愛另一半係超瘦 首次約會就係睇三級片

堪輿學家麥玲玲主持的全新清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚11點J2（82台）播出。後晚（6日）一集主題是「出Pool」，「唔玩風水玩吹水」的玲玲姐請來戀愛教練Angus分享工作上遇到趣事，還找來J2er黃紫恩（Jojo）、胡美貽（Nicole）和蔡景行（行仔）齊齊吹吓愛情水。 從事愛情配對工作的Angus，經常遇到客人提出騎呢要求，玲玲姐亦自爆遇過不少有奇怪擇偶要求的客人：「我有個客話一定要搵個女仔鍾意食餃子，有個女仔就話個男仔一定要返著西裝嘅工！」玲玲姐開心Share完還忍不住警世地感嘆謂：「條件你自己Set啫，但真正遇唔遇到係另一回事。你Set到條件好高時，先望望自己，要求愈高，成功找到心儀對象機會就愈低。」

吹水期間，玲玲姐大爆老公當初擇偶條件亦相當不切實際：「希望將來另一半係超瘦，同埋預佢結婚後肥30%就啱啱好，呢啲就係怕咩就踩咩。」又大爆老公刻意挑選「平民餐廳」作首次約會撐枱腳地點，全因想測試約會女士人品和質素，豈料不但因而一度激到約會對象拂袖離座，玲玲姐亦吃迴轉壽司吃到扯晒火：「好麻煩，食住嘢都要不斷TUN位，嘩！真係想打人，好彩我個人唔現實啫。」自命「魔高一丈」的玲玲姐，又自爆首次跟老公約會節目是睇三級恐怖片，而且老公竟比她更驚青，相當驚爆！