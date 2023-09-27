玲玲友情報｜麥玲玲長備現金「穿睡衣都袋幾萬」 爆劉德華住酒店會執拾好才離開

今集《玲玲友情報》嘉賓Bob，跟主持玲玲師傅原來都屬於「老派人」。節目中他們透露身上要備有足夠現金，才有安全感。玲玲師傅笑言「就算著睡衣都袋幾萬蚊」，令在場三位年輕主持嘆為觀止。至於Bob亦不遑多讓，分享用長銀包催財運心得︰「自從用咗長銀包之後，會擺多啲cash喺入面，大概係5位數。銀包要做到脹卜卜，同啲錢擺得好整齊，例如同一間銀行出嘅錢，會擺埋一齊，散發氣場吸引多啲錢。」Bob認為「善待啲錢，佢先會叫多啲兄弟嚟」。

對於出門出國必備的信用卡，Bob原來有段慘痛經歷，他回憶說︰「嗰時讀大學，有機會申請信用卡，我攞咗兩張。當時屋企環境唔好，一嚟阿爸阿媽就要嚟透支錢維持生計，每月就還最低付款額，還咗好一段時間，以後對信用卡就有抗拒。」到近年Bob成立自家娛樂公司，為方便應酬才申請了一張公司卡。無獨有偶原來玲玲師傅亦只信現金，信用卡亦只有一張。事實上股神巴菲特同好多富豪一樣，都只有一張信用卡。二人除上述兩項共通點外，原來大家都喜歡用新銀紙、紙幣要分類整齊放好及銀包不會放散銀的習慣。他們認為成功人仕都很自律及有手尾。講到有手尾的表表者，玲玲師傅話非劉德華莫屬，他每次住完酒店，都會執拾好房間才離開，仿如沒住過一般。