玲玲友情報｜A1倪嘉雯孖A0馮皓揚拖手放閃 直言唔抗拒姊弟戀

由麥玲玲、倪嘉雯（Carmen）、施焯日（Arthur）主持的節目《玲玲友情報》明晚（11日）一集主題為「小鮮肉演員」，嘉賓為馮皓揚（羊羊)。羊羊憑電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉，贏得香港電影金像獎「最佳男配角」獎。羊羊於小一時被診定患有亞氏保加症，不擅於跟人溝通，小二再被診定有ADHD即專注力不足及過度活躍。

羊羊在節目中講到金像獎頒獎禮當晚，司儀宣布自己獲獎一刻，有點不敢致信，他回想當日情景說︰「真係呆咗，望望隔籬剛識嘅朋友仔，問佢『我呀』，嗰一刻係空白一片。」羊羊話因太緊張，所以上台時忘記多謝蘇樺偉跟蘇媽，好在事後訪問中補回。羊羊又表示拍攝期間，多得前輩張繼聰指導，因此尊稱對方為「黃大仙」，他笑說︰「我當佢黃大仙咁拜，佢畀好多意見我關於做戲，簡單兩個字『投入』，佢話太多反而吸收唔到，我仲成日問佢，呢啲戲點做嗰啲點做，佢話你唔使諗咁多，你現階段只要投入就得。」 此外，倪嘉雯透露早前跟羊羊合作拍劇，劇情牽涉到姊弟戀。她大爆A0的羊羊不單怕醜，而且不懂跟女孩子拖手，她邊示範邊說︰「拖手唔識拖，明明要十指緊扣，佢淨係捉住算。」而被當作道具的羊羊顯得頗無奈。