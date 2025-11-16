珊迪娜布洛伴侶離逝後選擇隱世 帶15歲養子現身洛杉磯被攝

珊迪娜布洛自伴侶Bryan Randall離逝後，選擇隱世專心照顧兒女。

奧斯卡影后珊迪娜布洛(Sandra Bullock)，前日被美媒《Page Six》報道，她在洛杉磯的道路上駕駛，其15歲養子Louis Bullock坐在副駕駛座，母子倆的畫面令人感到溫馨。珊迪娜布洛自2023年其攝影師男友Bryan Randall，因病不幸去世後，她就鮮少公開露面，她這次再出現在公眾視線，令fans倍感關心。

珊迪娜布洛和Bryan於2015年公開戀愛關係，他們雖然沒有正式結婚，卻共同撫養3名孩子。可惜在2023年，Bryan因肌萎縮側索硬化症(ALS，漸凍症)去世，留下無數未了的心願。Bryan的家人曾發官方聲明指，「Bryan在與ALS抗爭三年後，於8月5日安詳離世」，強調Bryan早已選擇將病情隱藏，希望大家尊重他的隱私。

在2021年，珊迪娜布洛曾在節目中公開表達了她對Bryan的愛意，稱他為「生命中的摯愛」。報道指，去年珊迪布洛克娜遵循Bryan的遺願，將他的骨灰撒在傑克遜霍爾(Jackson Hole)的蛇河(The Snake River)中。今年5月，有指珊迪娜布洛將與銀幕拍檔情侶奇洛李維斯(Keanu Reeves)，繼《生死時速》和《戀戀不捨》後三度合作，演出亞馬遜米高梅影業的浪漫驚悚片，影迷均期待二人再次擦出火花。