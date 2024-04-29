珍妮花妮絲頓鋪新相零皺紋 被指妒忌茱莉亞羅拔絲整得靚

55歲荷李活女星珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)，正在籌備意翻拍Dolly Parton's的電影《晚9朝5》(9 to 5)，而且自己將任監製。此外，珍妮花周日於社交網站上傳最新近照，雖然年過半百，但臉上毫無歲月痕跡，一條皺紋也沒有，因此被質疑拉面皮。 因為上月27日，珍妮花被發現與59歲女星珊迪娜布洛(Sandra Bullock)，一起從康乃狄克州一間豪華整形手術度假村離開。該報道指，珍妮花與珊迪娜一起去會見了著名整形外科醫生Dr. Neil A Gordon。

據悉，Dr. Gordon畢業於耶魯大學醫學院，是國際精英整形外科醫生團體的一員，專門從事臉部年輕化、鼻部整形術等專業，據其網站稱，他的醫學中心還提供肉毒桿菌注射等服務。 據一位接近珍妮花人士，對雜誌《Life & Style》透露，珍妮花對56歲茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)的整容手術感到嫉妒，因而茱莉亞羅拔絲常向身邊人吹噓，她找到一種讓時光倒流，而又不至極端的逆靈方法，這讓珍妮花妒忌不而。