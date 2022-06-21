珍寶海鮮舫沉沒｜歐錦棠憶首次公開獻唱情景 慨嘆成永眠海床的香港鐵達尼

珍寶海鮮舫南中國海水域沉沒，這個屬於香港人的回悼永沉大海，歐錦棠昨晚(20日)在社交平台上載一張電影《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》中，哥斯拉侵襲香港的劇照，分享在外國人眼中珍寶海鮮舫的重要地位。同時，他又憶述在亞視工作期間，首次公開獻唱正是在珍寶海鮮舫，對於這艘「香港鐵達尼，永眠海床」，不無惋惜。

屬於香港的珍寶永沉大海

歐錦棠以「屬於香港的珍寶永沉大海了。」為題，他寫著，「在某些人眼中她不過是一艘經過修飾、且廢棄已久的大躉船，毫無保留價值。內𥚃仿製金鸞殿的龍雕鳯樑，橫匾直聯，還有，那一張人人爭相一坐以打卡的龍椅，這些上一代獨有的傳統雕刻手工藝，俱成為香港鐵達尼，永眠海床。」