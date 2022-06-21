珍寶海鮮舫沉沒｜歐錦棠憶首次公開獻唱情景 慨嘆成永眠海床的香港鐵達尼

珍寶海鮮舫南中國海水域沉沒，這個屬於香港人的回悼永沉大海，歐錦棠昨晚(20日)在社交平台上載一張電影《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》中，哥斯拉侵襲香港的劇照，分享在外國人眼中珍寶海鮮舫的重要地位。同時，他又憶述在亞視工作期間，首次公開獻唱正是在珍寶海鮮舫，對於這艘「香港鐵達尼，永眠海床」，不無惋惜。
屬於香港的珍寶永沉大海
歐錦棠以「屬於香港的珍寶永沉大海了。」為題，他寫著，「在某些人眼中她不過是一艘經過修飾、且廢棄已久的大躉船，毫無保留價值。內𥚃仿製金鸞殿的龍雕鳯樑，橫匾直聯，還有，那一張人人爭相一坐以打卡的龍椅，這些上一代獨有的傳統雕刻手工藝，俱成為香港鐵達尼，永眠海床。」
難忘哥斯拉蹂躪海鮮舫
不少人最懷念「食神」在珍寶的一場結局決戰，但歐錦棠最深印象是95年的電影《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》，「永遠紀念95年『哥斯拉世紀必殺陣』，獸王出動第一站就先踩冧啟德機場，再掃珍寶海鮮舫的滅世情景，號稱昭和以來哥斯拉最後一集，竟然欽點必須以香港為開場背景，可見她在外國人眼中的代表性。」他表示有次為星加坡朋友來港擔任導遊，朋友太太嚷著要親眼看這宏偉的海上宮殿，可見其魅力。
何鴻燊「情商」 「無償」獻唱
最後，他細訴自己與珍寶海鮮舫的緣份，「我與珍寶也有緣，小時候幸福地與家不時會到那裏吃海鮮，長大後也必不定期一遊歎其午茶，那裏的叉燒酥是一流的。可能大家想像不到，我入行多年，第一次公開獻唱就是在珍寶。何鴻燊是亞洲電視大股東之一，也就是老闆，澳博每年都宴請不同地區的旅遊公司代表，那一次就特別由藝員部情商，問可否到場歌唱並主持抽獎助慶，用『情商』字眼，皆因是『無償』演出，公司也不計騷錢，但老實說，何老闆出到聲，有乜所謂，做人做事，合心合意就好。」他不禁慨嘆一切俱往矣，「畫舫無魂歸來，儷景永留史蹟，永別，珍寶。」